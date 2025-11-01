Скоко за АТВ: Квар на приступачном мјесту, повратак на мрежу вечерас или ујутру

Извор:
Мјесто квара је на приступачном мјесту, те се повратак ТЕ Гацко на мрежу очекује већ током вечери, или у раним јутарњим часовима наредног дана, рекао је за АТВ Максим Скоко, директор РиТЕ Гацко.
"Након педесет седам дана (1370 сати) непрекидног рада блок ТЕ Гацко је јутрос у 7:02 часова 1.11.2025. године прекинуо производњу због квара на котловском постројењу (пуцање цијеви у доњем радиационом дијелу котла) који се појавио током претходног дана, а ескалирао данас у раним јутарњим часовима. Обзиром да је мјесто квара приступачно за санацију очекује се повратак ТЕ Гацко на мрежу већ током вечери, или у раним јутарњим часовима наредног дана, рекао је Скоко за АТВ.
Он каже да ће се застој искористити и за отклањање других недостатака уочених током експлоатације.
"Закључно са 31.10. у Руднику и термоелектрани Гацко произведено је 103% електричне енергије у односу на план за првих десет мјесеци, док су залихе угља на депонији термоелектране изнад 100.000 тона", каже Скоко.
