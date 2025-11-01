Logo

МУП Српске апеловао на возаче: Јако је важно

Од 1. новембра возачи треба да посједују зимску опрему, а Министарство унутрашњих послова Републике Српске дало је савјете возачима како да се припреме за зимску сезону.

"Зимски услови доносе снијег, лед и маглу, а са њима и већи ризик на путевима. Управо зато је техничка исправност возила од кључног значаја за безбједну вожњу! Провјерите исправност кочница, промијените љетне гуме у зимске, долијте антифриз и провјерите акумулатор, очистите свјетла и шофершајбну, увијек имајте ланце и опрему за хитне случајеве", савјетују из МУП-а РС.

Апел возачима

"Возачи, прилагодите брзину условима пута и не крећите на пут са технички неисправним возилом. Ваш живот и животи других учесника у саобраћају зависе од ваше одговорности. Будимо савјесни. Безбједност почиње од нас самих", навели су они.

Шта подразумијева зимска опрема

Подсјећамо, обавезна зимска опрема подразумијева зимске гуме посебно дизајниране за хладне и клизаве услове.

илу-гуме-16102025

Ауто-мото

Од данас обавезна зимска опрема у БиХ: Које гуме су дозвољене и колике су казне

Алтернатива су такозване ""all season" гуме које имају ознаку М+С (блато и снијег) и пахуљицу, али се оне не препоручују за возаче који често прелазе преко планинских превоја, гдје су зимски услови екстремнији.

Трећа опција су љетне гуме с минималном дубином шаре од четири мм, уз обавезу посједовања ланаца у гепеку. Ипак, ово рјешење је мање сигурно и представља компромис који није препоручљив.

zimska oprema

МУП Републике Српске

