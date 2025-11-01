МУП Српске апеловао на возаче: Јако је важно

Извор:
Од 1. новембра возачи треба да посједују зимску опрему, а Министарство унутрашњих послова Републике Српске дало је савјете возачима како да се припреме за зимску сезону.
"Зимски услови доносе снијег, лед и маглу, а са њима и већи ризик на путевима. Управо зато је техничка исправност возила од кључног значаја за безбједну вожњу! Провјерите исправност кочница, промијените љетне гуме у зимске, долијте антифриз и провјерите акумулатор, очистите свјетла и шофершајбну, увијек имајте ланце и опрему за хитне случајеве", савјетују из МУП-а РС.
Апел возачима
"Возачи, прилагодите брзину условима пута и не крећите на пут са технички неисправним возилом. Ваш живот и животи других учесника у саобраћају зависе од ваше одговорности. Будимо савјесни. Безбједност почиње од нас самих", навели су они.
Шта подразумијева зимска опрема
Подсјећамо, обавезна зимска опрема подразумијева зимске гуме посебно дизајниране за хладне и клизаве услове.
Алтернатива су такозване ""all season" гуме које имају ознаку М+С (блато и снијег) и пахуљицу, али се оне не препоручују за возаче који често прелазе преко планинских превоја, гдје су зимски услови екстремнији.
Трећа опција су љетне гуме с минималном дубином шаре од четири мм, уз обавезу посједовања ланаца у гепеку. Ипак, ово рјешење је мање сигурно и представља компромис који није препоручљив.
