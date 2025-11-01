Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

Извор:
01.11.2025
У Храму Христа Спаситеља у Бањалуци данас је служен помен жртвама у Новом Саду којем су присуствовали предсједник Милорад Додик, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, премијер Саво Минић и министри у Влади Републике Српске.
Прије помена званичници Републике Српске прислужили су свијеће жртвама новосадске трагедије која се догодила прије годину дана и у којој је 16 људи изгубило живот.
