Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

01.11.2025

11:38

Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду
Фото: Ustupljena fotografija

У Храму Христа Спаситеља у Бањалуци данас је служен помен жртвама у Новом Саду којем су присуствовали предсједник Милорад Додик, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, премијер Саво Минић и министри у Влади Републике Српске.

Прије помена званичници Републике Српске прислужили су свијеће жртвама новосадске трагедије која се догодила прије годину дана и у којој је 16 људи изгубило живот.

Пала надстрешница Жељезничке станице

