У Србији сутра Дан жалости

31.10.2025
19:25
У Србији ће сутра бити Дан жалости поводом годину дана од страдања грађана приликом урушавања конструкције Железничке станице у Новом Саду.
Одлуку о проглашењу Дана жалости донијела је Влада Србије.
Обиљежавање дана жалости подразумијева спуштање заставе на пола копља, прилагођавање програма у медијима и установама.
У паду надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду 1. новембра прошле године живот је изгубило 16 особа међу којима су била и дјеца. Повријеђено је више од 40 људи.
