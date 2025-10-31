Logo

У Србији сутра Дан жалости

Извор:

Агенције

31.10.2025

19:25

Коментари:

0
У Србији сутра Дан жалости

У Србији ће сутра бити Дан жалости поводом годину дана од страдања грађана приликом урушавања конструкције Железничке станице у Новом Саду.

Одлуку о проглашењу Дана жалости донијела је Влада Србије.

Обиљежавање дана жалости подразумијева спуштање заставе на пола копља, прилагођавање програма у медијима и установама.

vlada republike srpske

Друштво

Сутра Дан жалости у Српској

У паду надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду 1. новембра прошле године живот је изгубило 16 особа међу којима су била и дјеца. Повријеђено је више од 40 људи.

