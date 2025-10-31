Вучић: Сутрашњи дан да протекне мирно

Извор:
Предсједник Србије Александар Вучић позвао је вечерас грађане Србије да сутрашњи дан, када се навршава годину дана од погибије 16 људи у паду надстрешнице у Новом Саду, протекне мирно, те поручио да правда мора бити задовољена и позвао на дијалог.
"Моја жеља као предсједника Републике је да сутрашњи дан прође мирно са поштовањем једних према другима, посебно према жртвама. Нигде нас неће довести то што кривимо једни друге, само заједничким радом можемо нешто да створимо", рекао је Вучић.
Он је поручио да истинска правда мора да буде задовољена због изгубљених живота, али не правда измишљена на улицама, већ она која се доноси у институцијама.
Вучић је позвао на подршку институцијама, наводећи да морају да раде свој посао вредније и брже како би се открила истина поткријепљена доказима коју би све стране друштва требале да прихвате.
"Нека сутра буде дан који нас уједињује, а не који нас додатно раздире, дан који ће нас ујединити у тузи породица и показати своје поштовање и љубав према њима, а не дан који ће свако од нас искористити за своју политичку добробит", рекао је Вучић.
Предсједник Србије апеловао је да се послије сутрашњег дана покуша још једном дијалог у друштву, као и да они који протестују покажу више поштовања према неистомишљеницима, према законима и правилима, да сједну за сто, искажу своје жеље и учествују у разговору.
Вучић је рекао да ће се Србија у наредних неколико седмица и мјесеци суочити са огромним изазовима.
"Ствари које смо узимали здраво за готово урушавају се у данашњем свијету, свијет око нас се огромном брзином мијења, догађају се тектонске промјене и ми морамо да пружимо одговор уједињени. Србија ће опстати, али од свих нас зависи да ли ће напредовати. Ако радимо заједно, све можемо да превазиђемо", поручио је Вучић.
Он је истакао да је Србија прије годину дана доживјела ужасну трагедију у којој је изгубљено 16 живота због пада надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду и навео да је држава од тада узбуркана и уздрмана.
Вучић је најавио да ће сутра отићи у цркву да се помоли Богу и прислужи свијећу за сваког од њих, те позвао грађане Србије да учине то исто.
