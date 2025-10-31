Пресрели му ауто: Овако је ухапшен Миша Бачулов

Извор:
Припадници Управе криминалистике полиције данас су у Новом Саду ухапсили Мишу Бачулова, одборника у Скупштини Новог Сада и предсједника групе грађана "Буди херој".
На снимку се види како полиција опкољава аутомобил у ком се налази Бачулов.
Траже му да подигне руке, а затим га полиција обара на под.
Он је, пише Танјуг, "хтио да лажира своје тровање и да за наводни покушај убиства оптужи Александра Вучића и врх државе".
Према Танјуговим сазнањима, "то је, како се сумња, урадио не би ли сутра током протеста у Новом Саду изазвао револт код грађана и како би дошло до ескалације насиља на улицама тог града и напада на неистомишљенике, представнике државних органа и институције".
Blokaderi su monstrumi koji žele krv svog naroda. Hapšenje Miše Bačulova. pic.twitter.com/X1w9ANWx2S— The Beekeeper - PČELAR (@thepcelar) October 31, 2025
