Logo

Пресрели му ауто: Овако је ухапшен Миша Бачулов

Извор:

Агенције

31.10.2025

14:15

Коментари:

1
Хапшење Мише Бачулова
Фото: МУП Србије

Припадници Управе криминалистике полиције данас су у Новом Саду ухапсили Мишу Бачулова, одборника у Скупштини Новог Сада и предсједника групе грађана "Буди херој".

На снимку се види како полиција опкољава аутомобил у ком се налази Бачулов.

Траже му да подигне руке, а затим га полиција обара на под.

Он је, пише Танјуг, "хтио да лажира своје тровање и да за наводни покушај убиства оптужи Александра Вучића и врх државе".

ilu-ruža-28082025

Свијет

Преминуо легендарни власник компаније Мегле

Према Танјуговим сазнањима, "то је, како се сумња, урадио не би ли сутра током протеста у Новом Саду изазвао револт код грађана и како би дошло до ескалације насиља на улицама тог града и напада на неистомишљенике, представнике државних органа и институције".

Подијели:

Тагови:

Миша Бачулов

хапшење

trovanje

Нови Сад

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Миша Бачулов

Србија

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

3 ч

9
Вучић: Eвропске интеграције остају стратешки циљ Београда

Србија

Вучић: Eвропске интеграције остају стратешки циљ Београда

4 ч

0
Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас

Србија

Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас

6 ч

0
Изгорио познати ресторан, сумња се да је пожар подметнут

Србија

Изгорио познати ресторан, сумња се да је пожар подметнут

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Бивши премијер Албаније Фатос Нано преминуо у 73. години

16

42

За АТВ се огласио суд о поступку претученог малољетника из Требиња

16

36

Домаће средство од 2 састојка је права магија за ваш дом

16

30

Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња

16

26

Заокрет САД према БиХ: Нема Шмита ни ОХР-а, нема осуда, нема пријетњи, а ни пјесме у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner