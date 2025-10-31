Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас

Извор:
РТС
31.10.2025
10:45
Коментари:0
Два камиона сударила су се у тунелу Железник на обилазници око Београда.
У судару нема повријеђених, али из једног камиона цури пропан-бутан, течни нафтни гас. у смјеру ка Добановцима обустављен саобраћај, речено је РТС-у.
Саобраћајна незгода догодила се око 9.05 на ауто-путу Е-75, на Обилазници око Београда.
Сцена
''Бавићу се проституцијом'': Ана Николић у очају након што је скинута с лета у Дубаију
"Путеви Србије" обавештавају да је на снази обустава саобраћаја, у смјеру ка Добановцима.
Србија
4 ч0
Србија
16 ч0
Србија
22 ч0
Србија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
13
26
13
26
13
21
13
19
13
17
Тренутно на програму