Logo

Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас

Извор:

РТС

31.10.2025

10:45

Коментари:

0
Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас
Фото: Burak The Weekender/Pexels

Два камиона сударила су се у тунелу Железник на обилазници око Београда.

У судару нема повријеђених, али из једног камиона цури пропан-бутан, течни нафтни гас. у смјеру ка Добановцима обустављен саобраћај, речено је РТС-у.

Саобраћајна незгода догодила се око 9.05 на ауто-путу Е-75, на Обилазници око Београда.

ana nikolić-28082025

Сцена

''Бавићу се проституцијом'': Ана Николић у очају након што је скинута с лета у Дубаију

"Путеви Србије" обавештавају да је на снази обустава саобраћаја, у смјеру ка Добановцима.

Подијели:

Тагови:

судар

kamioni

Србија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Изгорио познати ресторан, сумња се да је пожар подметнут

Србија

Изгорио познати ресторан, сумња се да је пожар подметнут

4 ч

0
policija Srbija

Србија

Вреба нова превара: Зауставио се да помогне момку у невољи, умало настрадао!

16 ч

0
Овим ријечима се опростио од публике: Миломир Марић јутрос водио посљедњу емисију на Хепију

Србија

Овим ријечима се опростио од публике: Миломир Марић јутрос водио посљедњу емисију на Хепију

22 ч

0
Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

Србија

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner