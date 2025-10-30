Logo

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

СРНА

30.10.2025

14:21

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке
Фото: Танјуг/АП

Директор Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију Петар Петковић рекао је да премијер самопроглашеног Косова Аљбин Курти наставља да спроводи једностране потезе и опструише дијалог Београда и Приштине, док албански градоначелници настављају са противправним одлукама на штету Срба у општинама са српском већином.

Петковић је њемачком амбасадору у Србији Анке Конрад пренио да су Срби са Косова и Метохије на недавно завршеним локалним изборима јасно исказали своју вољу, посебно да желе да општине на сјеверу Косова и Метохије врате у српске руке.

Он је указао да због немогућности да формира власт у Приштини, Курти наставља да спроводи једностране потезе и опструише дијалог, али ће Београд наставити да чува мир и стабилност упркос свему, саопштено је из Канцеларије за Косово и Метохију.

Петковић је упознао Конрадову са током дијалога Београда и Приштине и политичко-безбједносном ситуацијом у покрајини, коју својим једностраним потезима нарушава Курти.

судница

Свијет

Кухињским ножем убадао дјецу из вртића: Ево какву је одлуку донио суд

Нагласио је да је за Београд од кључног значаја да се сва отворена питања рјешавају кроз дијалог и да приоритет у разговорима мора бити формирање Заједнице српских општина, али да Приштина ту обавезу избјегава пуних 12 година.

"Београд је посвећен спровођењу Декларације о несталим лицима и ту тему у Бриселу третира са пуном пажњом јер је за нас то хуманитарно, а не политичко питање, али ни ту нема истинске спремности Приштине да се у овај процес адекватно укључи", истакао је Петковић.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Трамп и Си једини равноправни партнери у свијету, сви ми остали смо мали

Петковић је поставио и питање проласка српске робе и преко осталих административних прелаза на Косову и Метохији, с обзиром да су и даље велике гужве на Мердару гдје је за сада једино дозвољен транспорт српске робе.

Петар Петковић

Аљбин Курти

14

29

Потврђено писање АТВ-а: Шмит кришом дошао у Бањалуку

14

27

Нуждић: Очекујемо праведну другостепену пресуду Дураковићу

14

25

Калабухов: Русија ће сутра јасно рећи да Шмит нема легитимитет

14

23

Са дневног реда Савјета министара скинута тачка о главном преговарачу БиХ са ЕУ

14

21

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

