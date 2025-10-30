Врањеш: Амерички заокрет прилика за дијалог у БиХ

Вашингтон је у сриједу објавио укидање санкција за 46 физичких и правних лица из Српске, почев од изабраног предсједника Милорада Додика и члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, које су увеле администрације Џозефа Бајдена и Барака Обаме.

- Јако је добро што се то јуче десило, не само са политичког већ и са економског становишта - рекао је Врањеш у програму Јутро на РТ.

Он је подсјетио да су се на црној листи Вашингтона нашли не само водећи политичари, већ и званичници који су организовали прославу Дана Републике Српске.

- Ми смо увијек од САД добијали само захтјеве и притиске - додао је амбасадор и рекао да је претходна администрација имала намјеру да угуши Републику Српску, да Република Српска нестане, а ова администрација очигледно жели да исправи ту грешку.

Он је напоменуо да то не значи да је Америка сада отишла у другу крајност, послије малтене 30 година "потпуно негативног" односа према Србима.

- Мислим да је ово рационалан приступ, у којем су САД отвориле врата за разговоре - објаснио је Врањеш, што са Вашингтоном, што између актера у самој БиХ. Република Српска већ годинама упозорава Федерацију да се опстанак БиХ заснива искључиво на унутрашњем консензусу, кроз поштовање Дејтонског мировног споразума. Позиција бошњачког руководства у Сарајеву до сада је била да ће страни фактор да испуњава све њихове жеље у правцу унитаризације БиХ. Промјеном става САД и наговијештеним одласком Кристијана Шмита, ствара се простор за спознају да тако више не може и да мора да се разговара са Србима и Хрватима, каже Врањеш за РТ Балкан.

Ако и даље буду тражили начине да се Срби и Хрвати прегласају и заобиђу, онда је то крај БиХ, али одговорност за то неће бити ни у Бањалуци ни у Мостару, рекао је амбасадор.

Њемачки туриста и судбина ОХР-а

Супротно одредбама Дејтона, Шмита није поставио Савјет безбедности УН већ управни одбор самозваног Савјета за имплементацију мира (ПИК), тако да он нема никакав мандат, подсјетио је Врањеш.

- Када је Кристијан Шмит дошао у БиХ, потпуно нелегално, бошњачка политичка елита га је дочекала одушевљено, јер они сматрају да је сваки страни утицај који заврће руке Српској, српским изабраним представницима, добро дошао - изјавио је дипломата.

Иако је Шмит заиста радио највише против Срба и Српске, он је ударио покоји шамар и политичком Сарајеву, додао је Врањеш. На пример, када је суспендовао устав Федерације 2022. године како би омогућио садашњој "тројци" да дође на власт. Истовремено је изневерио и очекивања Хрвата да ће промијенити изборни закон како би се избјегла бошњачка мајоризација.

- На крају, кад он одлази, нико више не жали за њим, ни Сарајево, ни Мостар - рекао је Врањеш и додао "имам осећај да сви једва чекају да му виде леђа".

По њему, на предстојећем састанку Савјета безбедности УН, Русија ће представити извјештај Републике Српске о стању у БиХ а на дневном реду ће се наћи и питање затварања канцеларије високог представника (ОХР).

Најједноставнији начин да Шмит оде је да УН именује легитимног високог представника, али овај пут са роком трајања и мандатом да рад те институције приведе крају, баш као што је Русија тражила још 2021.

- С обзиром на најновији заокрет Вашингтона, биће занимљиво шта ће по том питању бити став САД - напоменуо је амбасадор Врањеш.