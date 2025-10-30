Багериста прекинуо радове због језивог открића

Извор:
Курир
30.10.2025
12:40
На градилишту у Добановцима радови су јуче обустављени јер је багериста из земље извукао људску лобању.
Радници су јуче радили на копању хидранта, гдје је у рад био укључен и багер. Наиме, багериста је, док је радио, увидео да је копајући пронашао нешто у земљи. Када је боље погледао, схватио је да је у питању - људска лобања. Других остатака тијела није било.
Истог момента прекинуо је са радом и позвана је полиција, која је изашла на лице мјеста.
О случају је обавјештено Треће основно јавно тужилаштво у Београду, а даљим радом би требало да буде утврђено како се лобања нашла на том мјесту и колико дуго се ту налазила.
По налогу тужилаштва она је превезена на Институт за судску медицину гдје ће се утврдити више података, пише Курир.
