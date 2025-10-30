Logo

Багериста прекинуо радове због језивог открића

На градилишту у Добановцима радови су јуче обустављени јер је багериста из земље извукао људску лобању.

Радници су јуче радили на копању хидранта, гдје је у рад био укључен и багер. Наиме, багериста је, док је радио, увидео да је копајући пронашао нешто у земљи. Када је боље погледао, схватио је да је у питању - људска лобања. Других остатака тијела није било.

Истог момента прекинуо је са радом и позвана је полиција, која је изашла на лице мјеста.

Ilu-srce-010925

Здравље

Овако вам срце говори да нешто није у реду: Не губите вријеме, потражите помоћ

О случају је обавјештено Треће основно јавно тужилаштво у Београду, а даљим радом би требало да буде утврђено како се лобања нашла на том мјесту и колико дуго се ту налазила.

По налогу тужилаштва она је превезена на Институт за судску медицину гдје ће се утврдити више података, пише Курир.

