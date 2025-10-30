Logo

Огласили се из болнице о стању петоро дјеце повријеђене у незгоди на ауто-путу

Танјуг

30.10.2025

11:43

Петоро дјеце које је повријеђено у саобраћајној несрећи на ауто-путу Нови Сад-Београд, данас ће бити отпуштено из болнице, рекли су из Дјечје болнице у Новом Саду.

- Петоро дјеце ће данас бити отпуштено на кућно лијечење, они су добро - рекли су из ове болнице за Танјуг.

Како су навели, један дјечак остаће и даље у болници, али је ван животне опасности.

- Један дечак ће и даље бити задржан код нас, али и он је у добром стању и ван животне је опасности - навели су из болнице.

У саобраћајној несрећи која се јуче рано ујутро догодила на ауто-путу Београд-Нови Сад погинуо је шеснаестогодишњи џудиста Партизана, а несрећа се догодила када је комби, који је превозио младе џудисте Партизана, послије наплатне рампе слетио са пута, пробио ограду и упао у канал.

У возилу се налазило осморо малољетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба "Партизан" из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.

Министар спорта Србије Зоран Гајић изјавио је да су петорица дјечака повријеђених у саобраћајној несрећи ван животне опасности, а да је дјечак који је пребачен у Ургентни центар у Београду оперисан.

