Вучић: Многи ће у суботу бити разочарани због превеликих очекивања

РТС

30.10.2025

Вучић: Многи ће у суботу бити разочарани због превеликих очекивања
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да ће многи бити разочарани у суботу, због превеликих очекивања од скупа у Новом Саду, истакавши да неће бити никакве промјене власти.

"Биће много већи скуп у Новом Саду десетак дана касније, 10-12 дана касније, тако да не знам ко баш чека ту суботу и не знам шта мисли. Стварно не знам шта очекујете", нагласио је Вучић.

Вучић је навео да никада није било реално, посебно не сада, да неко може да изазове промјену власти тиме што ће тући некога или разбијати зграде.

"Поштујем свакога ко има свој политички став, спреман сам да чујем, да саслушам, да изађем у сусрет око свега што је рационално и разумно. Желимо да покажемо пијетет према страдалима, да се утврди одговорност за све људе и сасвим сам сигуран да ћемо на крају морати да сједнемо и разговарамо", рекао је Вучић за РТС.

Доналд Трамп

Република Српска

Иксом кружи снимак: Трамп вратио правду и отворио врата ближим везама са Србима

Он је напоменуо да су протести промијенили и власт која је, каже, почела да води рачуна о томе на који начин комуницира са јавношћу, постали су транспарентнији, одговорнији.

"То су велике тековине њихове побједе, а што се тиче политичких избора и свега другог, ту је побједа увијек на другој страни, код одговорних и озбиљних људи, оних који знају што је држава, који знају како се државом управља", рекао је Вучић.

Када је ријеч о НИС-у, Вучић је изјавио да постоје идеје да неки фондови преузму дио компанија, али да није сигуран да ли ће Американци то прихватити или не.

Истакао је да ће грађанима Србије бити обезбијеђено нормално снабдијевање.

Александар Вучић

