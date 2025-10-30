Logo

Какво нас вријеме очекује данас?

Извор:

АТВ

30.10.2025

08:07

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно, али суво и још топлије вријеме, уз сунчане периоди понегдје у Крајини и на истоку.

Предвече се очекује јаче наоблачење од запада које ће се до наредног јутра ширити ка свим крајевима, а слаба киша могућа је у Крајини, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У Херцеговини ће већи дио дана бити облачно уз слабу кишу.

Максимална температура ваздуха од 18 до 24, у вишим предјелима од 13 степени Целзијусових.

Дуваће умјерен, на ударе јак вјетар, понегдје у Крајини и олујни југо, у другом дијелу дана вјетар ће постепено слабити.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, на сјеверу и истоку углавном сунчано, а око ријека и по котлинама има пролазне магле.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

Српска богатија за 16 беба

Температура ваздуха у 7.00 часова: Рудо нула, Вишеград један, Соколац три, Гацко и Билећа шест, Хан Пијесак, Сребреница и Чемерно седам, Србац и Сарајево осам, Бијељина, Брчко и Зеница девет, Бањалука, Добој и Калиновик 10, Приједор 11, Требиње, Кнежево и Мостар 12, Рибник 14, Шипово, Дринић и Тузла 15, Бихаћ 18, Нови Град 19 степени Целзијусових.

