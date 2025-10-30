Какво нас вријеме очекује данас?

Извор:
АТВ
30.10.2025
08:07
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно, али суво и још топлије вријеме, уз сунчане периоди понегдје у Крајини и на истоку.
Предвече се очекује јаче наоблачење од запада које ће се до наредног јутра ширити ка свим крајевима, а слаба киша могућа је у Крајини, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У Херцеговини ће већи дио дана бити облачно уз слабу кишу.
Максимална температура ваздуха од 18 до 24, у вишим предјелима од 13 степени Целзијусових.
Дуваће умјерен, на ударе јак вјетар, понегдје у Крајини и олујни југо, у другом дијелу дана вјетар ће постепено слабити.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, на сјеверу и истоку углавном сунчано, а око ријека и по котлинама има пролазне магле.
Друштво
Српска богатија за 16 беба
Температура ваздуха у 7.00 часова: Рудо нула, Вишеград један, Соколац три, Гацко и Билећа шест, Хан Пијесак, Сребреница и Чемерно седам, Србац и Сарајево осам, Бијељина, Брчко и Зеница девет, Бањалука, Добој и Калиновик 10, Приједор 11, Требиње, Кнежево и Мостар 12, Рибник 14, Шипово, Дринић и Тузла 15, Бихаћ 18, Нови Град 19 степени Целзијусових.
Најновије
Најчитаније
11
26
11
17
11
17
11
10
11
09
Тренутно на програму