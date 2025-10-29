Исплата подстицајних средстава за 200 пољопривредника

Извор:
АТВ
29.10.2025
22:22
Коментари:0
Око 200.000 КМ из градског буџета намијењено је за подстицаје 200 приједорских пољопривредника, саопштило је Одјељење за пољопривреду и рурални развој.
Средства ће бити усмјерена на производњу воћа и поврћа, узгој оваца и коза, те рад удружења пчелара. Ови подстицаји имају вишеструки значај за пољопривреднике, локалну економију и укупни друштвени развој.
Един Бешић из Козарца један је од пољопривредника који ће добити подстицај града Приједор. Обрађује земљу на 500 дунума, има око 40 грла крупне стоке, око 100 оваца, 4 трактора и сву потребну механизацију. Због обима посла, свака врста помоћи и подстицаја му и те како добро дође.
Осим ових подстицаја, град Приједор расписао је и јавни позив за остваривање права на премију за произведено и испоручено кравље млијеко, који је отворен до 7. новембра.
Када је у питању јесења сјетва, град Приједор суфинансира набавку сјеменске пшенице, а ова подстицајна мјера траје до 28. новембра. Услов је да произвођачи имају минимум пет дунама пшенице и да су набавку сјемена извршили на подручју Приједора.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму