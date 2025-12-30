Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

Извор:
30.12.2025
Технички квар на жичари Ал Моро у италијанском ски-центру Макуњага изазвао је озбиљан инцидент, након што је једна кабина са скијашима пребрзо ушла у станицу и ударила у заштитне баријере.
Том приликом повријеђене су четири особе, док је готово 100 људи остало заглављено на горњој станици.
Како је за италијанске медије изјавио Филиппо Бесози, директор компаније Мацугнага Траспорти е Сервизи, до несреће на жичари је дошло услијед техничког квара.
''Кабина је стигла у станицу превеликом брзином. Активирали смо хитне кочнице, али упркос томе дошло је до удара у сигурносне баријере'', рекао је Бесоци, преноси Блиц.
Повријеђени путници, међу њима и дијете.
Свијет
Кабина на жичари се закуцала у станицу: Заробљено 100 људи на скоро 3.000 метара надморске висине
У кабини која се пењала налазило се око 15 путника. Једна особа задобила је повреду руке, док су остали прошли са лакшим огреботинама. Сви повријеђени су збринути од стране Хитне помоћи и евакуисани хеликоптером.
Много већи изазов, према ријечима директора, представља евакуација путника који нису директно учествовали у инциденту.
На станици Басо Моро остало је 94 људи, који нису повријеђени, али морају бити безбједно евакуисани. Ватрогасне службе су одмах реаговале, а у акцију су укључена и два национална ватрогасна хеликоптера – Драго 166 и Драго 61.
Према информацијама италијанске ватрогасне службе, евакуација траје од око 11.30 часова, а очекује се да ће операција бити завршена у наредним сатима.
