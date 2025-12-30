Logo
Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

Извор:

Блиц

30.12.2025

16:39

Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста
Фото: Vigili del Fuoco/sreenshot

Технички квар на жичари Ал Моро у италијанском ски-центру Макуњага изазвао је озбиљан инцидент, након што је једна кабина са скијашима пребрзо ушла у станицу и ударила у заштитне баријере.

Том приликом повријеђене су четири особе, док је готово 100 људи остало заглављено на горњој станици.

Како је за италијанске медије изјавио Филиппо Бесози, директор компаније Мацугнага Траспорти е Сервизи, до несреће на жичари је дошло услијед техничког квара.

''Кабина је стигла у станицу превеликом брзином. Активирали смо хитне кочнице, али упркос томе дошло је до удара у сигурносне баријере'', рекао је Бесоци, преноси Блиц.

Повријеђени путници, међу њима и дијете.

илу-жичара-25092025

Свијет

Кабина на жичари се закуцала у станицу: Заробљено 100 људи на скоро 3.000 метара надморске висине

Повријеђени путници, међу њима и дијете

У кабини која се пењала налазило се око 15 путника. Једна особа задобила је повреду руке, док су остали прошли са лакшим огреботинама. Сви повријеђени су збринути од стране Хитне помоћи и евакуисани хеликоптером.

Много већи изазов, према ријечима директора, представља евакуација путника који нису директно учествовали у инциденту.

Фотографије путника на жичари у Италији
Фотографије путника на жичари у Италији

Око 100 људи заглављено на горњој станици

На станици Басо Моро остало је 94 људи, који нису повријеђени, али морају бити безбједно евакуисани. Ватрогасне службе су одмах реаговале, а у акцију су укључена и два национална ватрогасна хеликоптера – Драго 166 и Драго 61.

Према информацијама италијанске ватрогасне службе, евакуација траје од око 11.30 часова, а очекује се да ће операција бити завршена у наредним сатима.

