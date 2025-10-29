Logo

Стигло упозорење метеоролога: Температура нагло пада, биће и снијега

29.10.2025

18:41

Снијег цеста аутомобили паркинг
Фото: Pexels/Iryna Varanovich

Метеоролози пажљиво прате временске прилике које би могле да одреде карактер друге декаде новембра, током које нас, према најавама, очекује прави временски "рингишпил".

Како напомиње метеоролог Иван Ристић, још је неизвесно да ли ће се отворити такозвана “Врата народа” атмосферски пролаз између планине Урал и Каспијског језера, кроз који хладан сибирски ваздух повремено продире према Европи и доноси нагло захлађење и пад температура.

Бањалука, Храм Христа Спаситеља

Друштво

Какво вријеме се очекује сутра?

Уколико до отварања овог “пролаза” дође, хладне масе са сјевероистока могле би већ средином новембра стићи и до региона, уз осјетно ниже температуре, јак вјетар и могућност снијега у вишим предјелима.

''Тај хладан ваздух се креће ка нама, али је питање да ли ће стићи до нас. Неки прецизни модели показују да хоће, али кретање тих ваздушних маса биће јасније током наредних дана'', рекао је Иван Ристић за Блиц.

Сунце облак

Србија

Шок: Ово је најновија прогноза за новембар

Такве промјене обично се дешавају када дође до премјештања циклона и антициклона над сјеверном хемисфером, па се отвара пут хладном сибирском ваздуху ка југозападу. Овај феномен познат као “Врата народа” у прошлости је више пута донио изненадне продоре зиме у источну и централну Европу, чак и током раног новембра.

Шта до сада знамо о временској прогнози за новембар

Метеоролог Иван Ристић, у најновијој временској прогнози за мјесец пред нама поручио је да нас очекује временски рингишпил и смена сва четири годишња доба. И док се радујемо закаснелом Михољском љету, илити “златној јесени” која почиње данас, Ристић каже да се крај ове идиле са љетњим температурама без падавина очекује тек око 4. новембра када ће стићи захлађење уз пад температуре на јесењи просјек, док трећа декада новембра доноси зимско вријеме.

''До 4. новембра имаћемо Михољско љето. У сриједу нас очекује велики контраст између јутарње и дневне температуре. Најнижа температура ваздуха ће бити испод нула степени на вишим планинама, али ће дневна достићи 22-23 степени. Топли и суви дани, претежно сунчани ће се задржати до краја ове недјеље. Сљедеће недјеље, вјероватно уз падавине, стиже први нови обрт'', каже Иван Ристић.

usakov lavrov

Свијет

Ушаков: Нема временског оквира за састанак Путина и Трампа

Он је најавио да ће почетак новембра бити у знаку добро познате црвене боје са максималним температурама око и више 20 степени Целзијуса и да ћемо дочекати новембар као да је почетак октобра.

Љетње, јесење и зимске температуре

Ристић каже да ће након љетњих температура у првој декади у другој наступити јесење температуре.

''Од 4. новембра очекујем пад за око пет степени и пролазне кише. Усљедиће јесење температуре, од 15 до 20 степени и онда ће полако још падати уз пролазне падавине. У том периоду расту шансе и за појаву магле, поготово у котлинама и долинама ријека. Биће више облака'', рекао је метеоролог.

ILU-JESEN-170925

Друштво

Данас сунчаније и мало топлије

У трећој декади, како би хладни ваздух већ требало да прође кроз “Врата народа”, крајем новембра долази зимско време и сњежне падавине се очекују не само на планинама, већ и у нижим предјелима.

''Послије 20. новембра долази до захлађења и можемо да очекујемо снег у нижим предјелима. То би могло да се догоди око 24. новембра, али и који дан раније'', рекао је Иван Ристић.

