Какво нас вријеме очекује данас?

29.10.2025
08:00
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује топлије вријеме уз промјенљиву облачност.
Крајем дана у Крајини ће вјетар јачати уз наоблачење које ће се до наредног јутра ширити ка већини крајевима, а понегдје на југу може пасти и по која кап кише, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха од 16 до 21, у вишим предјелима од 13 степени Целзијусових.
Током јутра дуваће слаб до умјерен вјетар јужних смјерова, у наставку дана ће јачати, у Крајини ће на ударе бити и јак, а на сјеверу и слаб до умјерен, јужних смјерова.
Република Српска богатија за 17 малих становника
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава сунчано и хладније вријеме уз малу облачност, а око ријека и по котлинама је пролазна магла.
