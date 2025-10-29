Logo

Какво нас вријеме очекује данас?

29.10.2025

08:00

Какво нас вријеме очекује данас?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује топлије вријеме уз промјенљиву облачност.

Крајем дана у Крајини ће вјетар јачати уз наоблачење које ће се до наредног јутра ширити ка већини крајевима, а понегдје на југу може пасти и по која кап кише, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха од 16 до 21, у вишим предјелима од 13 степени Целзијусових.

Током јутра дуваће слаб до умјерен вјетар јужних смјерова, у наставку дана ће јачати, у Крајини ће на ударе бити и јак, а на сјеверу и слаб до умјерен, јужних смјерова.

Беба

Друштво

Република Српска богатија за 17 малих становника

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава сунчано и хладније вријеме уз малу облачност, а око ријека и по котлинама је пролазна магла.

