Logo

Данас је Свети Лонгин Сотник: Изговорите ову молитву

Извор:

Телеграф

29.10.2025

07:12

Коментари:

0
Данас је Свети Лонгин Сотник: Изговорите ову молитву
Фото: АТВ

Српска православна црква и вјерници данас славе Светог мученика Лонгина Сотника.

Матеј јеванђелиста је описујући страдање Господа Исуса Христа рекао: а капетан и они с њим који су чували Исуса видевши да се земља тресе уплашили су се говорећи: заиста овај је био син Божији. Тај капетан био је блажени Лонгин, који је са још двојицом својих војника поверовао у сина Божјег Исуса. Он је био старешина војника, који су присуствовали распећу Господа на Голготи, он — старешина страже која је чувала гроб.

Када су старјешине јеврејске сазнале за васкрсење Христово, потплаћивале су војнике, да проносе лажну вијест, као да Христос није васкрсао него да су га ученици његови украли. Покушали су Јевреји да потплате и Лонгина, али се он није дао потплатити.

Тада су Јевреји решили да убију Лонгина. Када је сазнао за ово Лонгин је скинуо свој војнички појас, крстио се, заједно са она два своја друга и заједно са њима тајно напустио Јерусалим и преселио се у Кападокију. Тамо се предао посту и молитви, и као живи свједок васкрсења Христовог обратио својим свједочанством многе незнабошце у истиниту вјеру. Потом се удаљио у село на имање свог оца. Али, злоба јеврејска ни ту га није оставила на миру. По клевети Јевреја послао је Пилат војнике да посеку Лонгина. Лонгин свети провидео је духом приближавање џелата, па им изашао у сусрет и свратио их у дом свој не казујући им ко је. Добро угошћени војници легли су да спавају, а свети Лонгин почео је да се моли и молио се цијелу ту ноћ, припремајући себе за смрт.

ураган мелиса

Свијет

Ураган Мелиса јача и креће се ка Куби, евакуисано 500.000 људи

Изјутра је отишао и довео и она два своја друга, обукао се у беле погребне хаљине, поучио своју чељад у кући и показао им место на једном брдашцу, где ће га сахранити. Тада се јавио војницима и рекао им, да је он Лонгин, кога они траже. Војници су се збунили и застидјели, и нису ни помислили да убију Лонгина, али је он навалио на њих да испуне заповијест свог старјешине. И били су посјечени Лонгин и његова два друга. Главу Лонгинову однијели су војници Пилату, Пилат је предао Јеврејима, а ови су је зарили у ђубре ван града.

Тропар (глас 4):

Мученик Твој Господе, Лонгин, у страдању своме је примио непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побједи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

СПЦ

svetac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ураган Мелиса јача и креће се ка Куби, евакуисано 500.000 људи

Свијет

Ураган Мелиса јача и креће се ка Куби, евакуисано 500.000 људи

4 ч

0
Мехмедагић, Дебевец и Пијук се изјашњавају о кривици

Хроника

Мехмедагић, Дебевец и Пијук се изјашњавају о кривици

4 ч

0
Хрватска уводи потпуну забрану: Како се школе у Српској боре са мобилним телефонима?

Друштво

Хрватска уводи потпуну забрану: Како се школе у Српској боре са мобилним телефонима?

4 ч

1
Огласио се Витакер због "замрзнуте" руске имовине

Економија

Огласио се Витакер због "замрзнуте" руске имовине

12 ч

0

Више из рубрике

Хрватска уводи потпуну забрану: Како се школе у Српској боре са мобилним телефонима?

Друштво

Хрватска уводи потпуну забрану: Како се школе у Српској боре са мобилним телефонима?

4 ч

1
Будимо хумани, позовимо 17114: Петру Шарићу из Бањалуке за лијечење потребно 155.667 евра

Друштво

Будимо хумани, позовимо 17114: Петру Шарићу из Бањалуке за лијечење потребно 155.667 евра

13 ч

0
Магија у студију АТВ-а: Ево које трикове је извео мађионичар Младен

Друштво

Магија у студију АТВ-а: Ево које трикове је извео мађионичар Младен

13 ч

0
Ово су обичаји и вјеровања на Лучиндан: Дјевојчице су имале посебан задатак

Друштво

Ово су обичаји и вјеровања на Лучиндан: Дјевојчице су имале посебан задатак

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

12

Ово је најбољи половњак по избору ауто-механичара

11

09

Гради се највећа шопинг зона у БиХ

11

06

"Лажима покушавају да умање страхоте Јасеновца"

11

02

Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

11

02

Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner