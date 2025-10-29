Данас је Свети Лонгин Сотник: Изговорите ову молитву

Извор:
29.10.2025
Српска православна црква и вјерници данас славе Светог мученика Лонгина Сотника.
Матеј јеванђелиста је описујући страдање Господа Исуса Христа рекао: а капетан и они с њим који су чували Исуса видевши да се земља тресе уплашили су се говорећи: заиста овај је био син Божији. Тај капетан био је блажени Лонгин, који је са још двојицом својих војника поверовао у сина Божјег Исуса. Он је био старешина војника, који су присуствовали распећу Господа на Голготи, он — старешина страже која је чувала гроб.
Када су старјешине јеврејске сазнале за васкрсење Христово, потплаћивале су војнике, да проносе лажну вијест, као да Христос није васкрсао него да су га ученици његови украли. Покушали су Јевреји да потплате и Лонгина, али се он није дао потплатити.
Тада су Јевреји решили да убију Лонгина. Када је сазнао за ово Лонгин је скинуо свој војнички појас, крстио се, заједно са она два своја друга и заједно са њима тајно напустио Јерусалим и преселио се у Кападокију. Тамо се предао посту и молитви, и као живи свједок васкрсења Христовог обратио својим свједочанством многе незнабошце у истиниту вјеру. Потом се удаљио у село на имање свог оца. Али, злоба јеврејска ни ту га није оставила на миру. По клевети Јевреја послао је Пилат војнике да посеку Лонгина. Лонгин свети провидео је духом приближавање џелата, па им изашао у сусрет и свратио их у дом свој не казујући им ко је. Добро угошћени војници легли су да спавају, а свети Лонгин почео је да се моли и молио се цијелу ту ноћ, припремајући себе за смрт.
