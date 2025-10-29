Мехмедагић, Дебевец и Пијук се изјашњавају о кривици

29.10.2025
У Суду БиХ за данас је заказано рочиште за изјашњење о кривици суспендованом предсједнику тог суда Ранку Дебевцу, бившем директору Обавјештајно-безбједносне агенције (ОБА) Осману Мехмедагићу Осмици и раднику Суда Милисаву Пијуку, који су оптужени за више кривичних дјела.
Дебевец је, уз остало, оптужен за злоупотребу положаја или овлаштења, кривотворење службене исправе, примање награде или другог облика користи за трговину утицајем, неовлаштено прислушкивање и звучно или оптичко снимање.
Мехмедагића терете за кривотворење службене исправе, као и за злоупотребу положаја или овлаштења, док је Пијук, с Дебевцем, обухваћен тачком оптужнице која их терети за лажно представљање и кршење Закона о равноправности полова БиХ.
На ранијим рочиштима о притвору је тужитељка Бојана Јоловић износила шокантне детаље из истраге. Како је тада објављено, Тужилаштво терети Дебевца да је примио на поклон аутомобил Ауто-куће "Крамар" из Љубушког, против које се од 2019. до 2021. године водио велики број поступака. Он је, наводно, узео аутомобил поло у вриједности од око 15.000 КМ да то не би "боло очи".
Дебевец је ово возило, додаје се, регистровао на име свастике, а она је дала исказ и рекла да никад није купила тај аутомобил и да ју је Дебевец замолио да региструје на њено име.
Хрватска уводи потпуну забрану: Како се школе у Српској боре са мобилним телефонима?
Тужилаштво је изнијело тврдње и да се он састајао и са Ђорђем Ждралом, који је био осуђен 2010. године због убиства тадашњег начелника Управе полиције РС Љубише Савића Маузера.
Једна тачка из истраге се односи и на бившег предсједника Динама Здравка Мамића.
Ријеч је о сату вриједном 15.000 евра и Мамић је, наводно, рекао истражиоцима да је то симболични поклон који је дао предсједнику Суда БиХ у вријеме поступака екстрадиције који су вођени против њега јер је, како је рекао, знао да је добро имати предсједника суда на својој страни за вријеме тих поступака.
Занимљиво је да је јуче у Суду БиХ настављено рочиште Осману Мехмедагићу Осмици у предмету "Диплома". Њега терете да је без факултетског образовања руководио ОБА и тако нанио штету за буџет у износу од 293.046,58 КМ, пишу Независне.
