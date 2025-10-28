Језиве слике: Пас напао дјечака (8), има тешке повреде

Извор:
У горажданској улици Заима Имамовића догодио се још један у низу напада паса луталица.
Овога пута, жртва је осмогодишњи дјечак, ученик трећег разреда Основне школе "Фахро Башчелија", који је, према ријечима породице, задобио теже повреде главе и тијела.
Дјечак је, заједно са старијим братом, свратио код оца који ради у Спортској дворани "Мирсад Хурић" када га је изненада напао пас луталица.
"Људи из оближњих кафића и његов отац одмах су притрчали да га спасу. Превезен је у Ургентни центар, гдје су му констатоване теже тјелесне повреде. Биће задржан током ноћи како би примио потребне медикаменте и да се обави тај неопходни протокол", казала је тетка дјечака.
Из МУП-а БПК Горажде потврђено је да је полиција запримила пријаву и изашла на лице мјеста.
"Дијете је примљено у Ургентни центар с више повреда у предјелу главе и другим дијеловима тијела. Напао га је пас луталица. Полицијски службеници су извршили увиђај и прегледаће се сигурносне камере. Полицијски рад је у току", рекао је портпарол Јасенко Хаџић.
Узнемирујуће фотографије повријеђеног дјечака породица је подијелила на друштвеним мрежама са апелом да институције коначно подузму конкретне кораке. Његови најближи су, огорчени и разочарани.
"Шта још треба да се деси да бисте ви ријешили проблем? Чије дијете је сљедеће? Питам је ли вас стид? Чије то дијете треба страдати?, огорчена је породица.Нажалост, Горажде није први пут свједок оваквог догађаја. Напади паса луталица су све чешћи на што грађани већ годинама упозоравају као и на чињеницу да су улице препуне паса, да се дјеца плаше и да институције не подузимају ништа осим повремених састанака и међусобног пребацивања одговорности.
