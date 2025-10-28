Пуцњава испред кафића у Челинцу, ухапшен осумњичени

Извор:
АТВ
28.10.2025
14:28
Челиначка полиција ухапсила је С.О. (31) који је пијан пуцао из аутоматске пушке испред кафића у Челинцу.
У ПУ Бањалука наводе да је С.О. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело изазивање опште опасности и недозвољена производња и промет оружја.
”Обављајући редовне задатке полицијски службеници су синоћ око 20.55 часова испред угоститељског објекта у Челинцу уочили мушкарца који је из ватреног оружја пуцао у ваздух. Предузетим мјерама и радњама утврђено је да је С.О. из аутоматске пушке испалило два хица у ваздух. Пушка је уз потврду одузета, као и два оквира за муницију”, наводе у ПУ Бањалука.
Додају да је С.О. алкотестиран и том приликом измјерено му је 2,03 g/kg aлкохола у организму.
”По наредби суда данас је извршен претрес претрес куће и помоћних објеката осумњиченог и том приликом је пронађено и одузето 29 војних метака, војнички бајонет, оквир за пушку и три носача за муницију, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела”, наводе у полицији.
Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
