Logo

Пуцњава испред кафића у Челинцу, ухапшен осумњичени

Извор:

АТВ

28.10.2025

14:28

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Челиначка полиција ухапсила је С.О. (31) који је пијан пуцао из аутоматске пушке испред кафића у Челинцу.

У ПУ Бањалука наводе да је С.О. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело изазивање опште опасности и недозвољена производња и промет оружја.

”Обављајући редовне задатке полицијски службеници су синоћ око 20.55 часова испред угоститељског објекта у Челинцу уочили мушкарца који је из ватреног оружја пуцао у ваздух. Предузетим мјерама и радњама утврђено је да је С.О. из аутоматске пушке испалило два хица у ваздух. Пушка је уз потврду одузета, као и два оквира за муницију”, наводе у ПУ Бањалука.

Додају да је С.О. алкотестиран и том приликом измјерено му је 2,03 g/kg aлкохола у организму.

”По наредби суда данас је извршен претрес претрес куће и помоћних објеката осумњиченог и том приликом је пронађено и одузето 29 војних метака, војнички бајонет, оквир за пушку и три носача за муницију, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела”, наводе у полицији.

Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Подијели:

Тагови:

Пуцњава

Челинац

oduzeto oružje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Погинула породица

Хроника

Потресне ријечи сестре Дијане која је страдала с мужем и сином

1 ч

0
Огласила се рођака возача који је усмртио трочлану породицу

Хроника

Огласила се рођака возача који је усмртио трочлану породицу

2 ч

0
У тешкој несрећи погинула једна особа: Аутомобил од силине ударца завршио у каналу поред пута

Хроника

У тешкој несрећи погинула једна особа: Аутомобил од силине ударца завршио у каналу поред пута

3 ч

0
Ruža cvijet

Хроника

Туга у БиХ: Изненада преминула мајка троје дјеце

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Након вјенчања, Ана и Рале ће живјети у овој луксузној вили на Авали

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner