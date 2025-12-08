Logo
Large banner

АБА2 Лига: Борац сутра дочекује Војводину

Извор:

АТВ

08.12.2025

20:57

Коментари:

0
АБА2 Лига: Борац сутра дочекује Војводину
Фото: АТВ

Побједа против Јахорине додатни је вјетар у леђа кошаркашима Борца, који већ сутра дочекују Војводину. Статистика је на страни новосадског тима.

У два досадашња дуела одиграна у АБА два лиги, оба пута су славили, па је ово прилика, кажу у Борцу да им се на домаћем паркету реванширају. Биће то права дерби утакмица поручује тренер Марко Шћекић.

Двије побједе и један пораз учинак је црвено-плавих у другом по јачини Регионалном такмичењу, а исти скор има и наредни ривал. Иако времена нема много, противник је до детаља анализиран.

Утакмица Борац-Војводина игра се сутра у Борику и почиње у 20 часова.

Опширније у видео прилогу....

Подијели:

Тагови:

Košarka

Borac

Vojvodina

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кошаркашки тренер

Кошарка

Ко је Мирко Оцокољић, нови тренер Партизана?

6 ч

0
Јокић оборио рекорд Мајкла Џордана

Кошарка

Јокић оборио рекорд Мајкла Џордана

13 ч

0
Погледајте Јокићево додавање преко цијелог терена

Кошарка

Погледајте Јокићево додавање преко цијелог терена

13 ч

0
Лука Шаманић за АТВ: Зенит изнад евролигаша

Кошарка

Лука Шаманић за АТВ: Зенит изнад евролигаша

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

20

Пронађена олупина раскошног брода из древног Египта

21

19

Лидл завршио мегацентар у БиХ: Почиње одбројавање до отварања продавница

21

16

5 хороскопских знакова који хронично касне

21

12

Ово је идеална вечера за мршављење, због ње цријева раде као сат

21

10

Дубаи славио у Лакташима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner