АБА2 Лига: Борац сутра дочекује Војводину

Побједа против Јахорине додатни је вјетар у леђа кошаркашима Борца, који већ сутра дочекују Војводину. Статистика је на страни новосадског тима.
У два досадашња дуела одиграна у АБА два лиги, оба пута су славили, па је ово прилика, кажу у Борцу да им се на домаћем паркету реванширају. Биће то права дерби утакмица поручује тренер Марко Шћекић.
Двије побједе и један пораз учинак је црвено-плавих у другом по јачини Регионалном такмичењу, а исти скор има и наредни ривал. Иако времена нема много, противник је до детаља анализиран.
Утакмица Борац-Војводина игра се сутра у Борику и почиње у 20 часова.
Опширније у видео прилогу....
