Јокић оборио рекорд Мајкла Џордана

Извор:

Телеграф

08.12.2025

08:03

Коментари:

0
Јокић оборио рекорд Мајкла Џордана
Фото: Tanjug / AP / Gerald Herbert

Денвер Нагетси настављају са сјајним партијама, а претходне ноћи уписали су 17. побједу у сезони, јер су савладали Шарлот Хорнетсе резултатом 115:106. Поред тријумфа, тема је била и нови историјски домет Николе Јокића.

Српски ас је у ноћи између суботе и нед‌јеље уписао 11 асистенција, чиме је свој укупан број подигао на 5.636 у НБА каријери.

Тиме је званично претекао легендарног Мајкла Џордана, који је каријеру завршио са 5.633 асистенције. Јокић је овим учинком изједначио и учинак Чонсија Билапса, који је завршио каријеру са идентичним бројем асистенција.

Јокић и ове сезоне биљежи незаборавне партије, против Клиперса је недавно постигао 55 поена, чиме је изједначио најефикаснији учинак у НБА сезони.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Од минуса до 16 степени: Објављена прогноза до петка

Против Шарлота је поново био лидер на терену - меч је завршио са 28 поена и девет скокова, док је Џамал Мареј био најефикаснији са 34 поена за 35 минута игре. Нагетси су спорије ушли у дуел, па је послије прве четвртине било 34:34, а на полувријеме су отишли са минималним заостатком.

У наставку је Денвер потпуно преузео контролу. Серијом у другом полувремену стекли су највећу предност од 14 поена и рутински привели утакмицу крају, преноси Телеграф.

Таг:

Никола Јокић

Коментари (0)
