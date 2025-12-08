Јокић оборио рекорд Мајкла Џордана

Извор:
Денвер Нагетси настављају са сјајним партијама, а претходне ноћи уписали су 17. побједу у сезони, јер су савладали Шарлот Хорнетсе резултатом 115:106. Поред тријумфа, тема је била и нови историјски домет Николе Јокића.
Српски ас је у ноћи између суботе и недјеље уписао 11 асистенција, чиме је свој укупан број подигао на 5.636 у НБА каријери.
Тиме је званично претекао легендарног Мајкла Џордана, који је каријеру завршио са 5.633 асистенције. Јокић је овим учинком изједначио и учинак Чонсија Билапса, који је завршио каријеру са идентичним бројем асистенција.
Јокић и ове сезоне биљежи незаборавне партије, против Клиперса је недавно постигао 55 поена, чиме је изједначио најефикаснији учинак у НБА сезони.
Против Шарлота је поново био лидер на терену - меч је завршио са 28 поена и девет скокова, док је Џамал Мареј био најефикаснији са 34 поена за 35 минута игре. Нагетси су спорије ушли у дуел, па је послије прве четвртине било 34:34, а на полувријеме су отишли са минималним заостатком.
У наставку је Денвер потпуно преузео контролу. Серијом у другом полувремену стекли су највећу предност од 14 поена и рутински привели утакмицу крају, преноси Телеграф.
