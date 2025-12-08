Logo
Од минуса до 16 степени: Објављена прогноза до петка

Извор:

АТВ

08.12.2025

08:00

Фото: АТВ

Данас се у БиХ очекује више сунчаног времена на подручју Херцеговине и југозападу Босне.

У већем дијелу Босне умјерено до претежно облачно вријеме. Вјетар је слаб источног и сјевероисточног смјера.

Највиша дневна температура углавном између 5 и 10, на југу земље од 12 до 16 степени.

У уторак претежно сунчано у већем дијелу земље. На сјеверу Босне и по котлинама у централним и источним подручјима прије подне ће бити магле и ниске облачности. Вјетар слаб промјењивог смјера. Најнижа јутарња температура већином између -1 и 4, на југу до 8. Највиша дневна температура углавном између 6 и 12, на југу до 16 степени.

У сриједу претежно сунчано у већем дијелу земље. На крајњем сјеверу Босне и по котлинама у централним и источним подручјима прије подне ће бити магле. Вјетар слаб промјењивог смјера. Најнижа јутарња температура већином између -1 и 4, на југу до 8. Највиша дневна температура зрака углавном између 7 и 13, на југу до 16 степени.

У четвртак дуготрајна ниска облачност се очекује на сјеверу Босне. По котлинама у централним и источним подручјима прије подне ће бити магле. У већем дијелу земље претежно сунчано вријеме. Вјетар слаб источног и сјевероисточног смјера. Најнижа јутарња температура већином између -1 и 4, на југу до 8. Највиша дневна температура углавном између 7 и 12, на југу до 16 степени.

У петак ниска облачност током цијелог дана на сјеверним подручјима Босне. По котлинама у централним и источним подручјима прије подне ће бити магле. У остатку земље претежно сунчано вријеме. Вјетар слаб источног и сјевероисточног смјера. Најнижа јутарња температура већином између -1 и 4, на југу до 8. Највиша дневна температура зрака углавном између 4 и 9, на југу од 12 до 15 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.

Вријеме

Временска прогноза

