У Српској рођено 12 беба

Извор:
АТВ
08.12.2025
07:45
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, осам дјечака и четири дјевојчице, потврђено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у породилишту Градишка, четири, у Бањалуци три, Добоју двије, а Зворнику, Приједору и Бијељини по једна беба.
Ауто-мото
Да ли знате чему заиста служе танке линије на задњем стаклу аутомобила?
У Градишци су рођена три дјечака и дјевојчица, Бањалуци три дјечака, Добоју два дјечака, а у Зворнику, Приједору и Бијељини по једна дјевојчица.
У породилиштима Фоча, Невесиње, Требиње и Источно Сарајево није било порода.
Најновије
Најчитаније
08
52
08
52
08
44
08
42
08
42
Тренутно на програму