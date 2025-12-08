Logo
У Српској рођено 12 беба

Извор:

АТВ

08.12.2025

07:45

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, осам дјечака и четири дјевојчице, потврђено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у породилишту Градишка, четири, у Бањалуци три, Добоју двије, а Зворнику, Приједору и Бијељини по једна беба.

Ауто

Ауто-мото

Да ли знате чему заиста служе танке линије на задњем стаклу аутомобила?

У Градишци су рођена три дјечака и дјевојчица, Бањалуци три дјечака, Добоју два дјечака, а у Зворнику, Приједору и Бијељини по једна дјевојчица.

У породилиштима Фоча, Невесиње, Требиње и Источно Сарајево није било порода.

