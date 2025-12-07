Хуманитарна акција "Колачи из блока", припремљено око 2.000 колача

Извор:
Испред православних богомоља шести пут су се окупили с хуманим циљем. Више од двије хиљаде колачића продавало се испред двије градске и три приградске добојске цркве. С љубављу су их дан раније припремили и упаковали волонтери организације “Срби за Србе”.
"Правили смо посне колачиће учествовали су волонтери наше организације али Богу хвала ове године смо имали подршку грађана ове године се доста јавило жена из града да учествује добровољно у акцији прављења колача", рекла је Татјана Стајић, волонтер.
Цијене није било. Вјерни народ је прилазио штандовима и остављао доборовољне прилоге.
Посебно је то важно у вријеме поста, кажу у архијерејском намјесништву. Уз њихов благослов акција је и организована.
"Веома је важно да уз уздржавање од мрсних јела, ружних мисли веома је важно доброчинство, да донесемо радост на овај видљиви начин некоме ко није у прилици да се обрадује", рекао је Мирко Николић, архијерејски намјесник добојски.
Управо то је и циљ акције. Помоћи породице од Крајине до Косова.
Средства су намјенски за више породица које се помажу на простору Крајине, простору РС и породица је из Пелагићева, на простору Косова имамо породице није одређено средства иду на све стране", рекао је Душан Гогић из организације "Срби за Србе".
Божићном акцијом "Колачи из блока" у добојском огранку организације "Срби за Србе" завршавају годину. Била је међу успјешнијим. Прикупили су значајна средства и обезбиједили кров над главом за једну породицу.
