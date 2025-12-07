Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

Извор:

АТВ

07.12.2025

13:48

Коментари:

0
Какво нас вријеме очекује наредних дана?
Фото: АТВ

Републику Српску наредних дана очекује претежно сунчано вријеме, али на сјеверу и истоку магла и ниска облачност задржаће се током цијелог дана и ту ће бити хладније.

Сутра ујутру ће бити облачно и магловито у већини предјела, осим на југу. Током дана доћи ће до постепеног разведравања уз сунчане периоде, а најтоплије ће бити на југу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Доналд Трамп млађи

Свијет

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Око ријека и по котлинама на сјеверу и истоку магла и ниска облачност задржаће се током дана уз хладније вријеме.

Дуваће слаб и промјенљив вјетар, у Херцеговини слаба до умјерена бура.

Јутарња температура ваздуха од један до пет, на југу до осам, у вишим предјелима од минус један, а дневна од осам до 12, на југу до 16, а у мјестима са маглом од четири степена Целзијусова.

Претежно сунчано и топлије, поготово на југу и на планинама, биће и у уторак и сриједу 9. и 10. децембра.

Пожар-ноћни клуб-07122025

Свијет

Ватра ''прогутала'' ноћни клуб: Снимљен тренутак ширења пожара у објекту пуном гостију

Око ријека и по котлинама на сјеверу и истоку очекује се честа магла која ће се понегдје задржати током цијелог дана уз хладније вријеме.

Јутарња температура од један до шест, у вишим предјелима од минус два, а дневна од девет до 17, а у мјестима са маглом од четири степена Целизјусових.

Магловито уз ниску облачност и хладније вријеме на сјеверу и истоку, поготово око ријека и по котлинама, биће и у четвртак 11. децембра, док се у осталим предјелима очекује сунчаније и топлије вријеме.

Јутарња температура ваздуха биће од минус један до четири, на југу до осам, а дневна од девет до 17, а у мјестима са маглом од степена Целзијусова.

илу-паре-новац-25102025

Занимљивости

Знакови који ће највише зарађивати у новој години

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас у већини крајева преовладава облачно вријеме, слаба киша падала је на истоку, сјеверу и сјевероистоку, док је на југу било сунчано.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Хан Пијесак два, Чемерно три, Калиновик, Кнежево и Соколац четири, Сребреница, Сарајево и Тузла шест, Бијељина, Добој, Мркоњић Град и Шипово седам, Бањалука, Нови Град, Рибник, Рудо, Јајце и Зеница осам, Приједор, Фоча, Вишеград, Гацко, Србац, Ливно и Сански Мост девет, Билећа 10, Мостар 15, а Требиње 16 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Којић: Конаковић врши мобинг и дискриминацију у МИП-у

Република Српска

Којић: Конаковић врши мобинг и дискриминацију у МИП-у

32 мин

1
Шокантни снимци из европске болнице: Ходници препуни заражених на носилима

Здравље

Шокантни снимци из европске болнице: Ходници препуни заражених на носилима

35 мин

0
У Србији само једна жена служи казну од 40 година затвора због бруталног убиства

Србија

У Србији само једна жена служи казну од 40 година затвора због бруталног убиства

37 мин

0
Лице

Стил

Ноћна рутина која обнавља кожу лица док спавате

40 мин

0

Више из рубрике

Сутра исплата новембарских пензија

Друштво

Сутра исплата новембарских пензија

4 ч

0
Једноставније остваривање новчане помоћи за новорођенчад уз нови електронски сервис

Друштво

Једноставније остваривање новчане помоћи за новорођенчад уз нови електронски сервис

5 ч

0
Душан из Српца комаде дрвета претвара у умјетност

Друштво

Душан из Српца комаде дрвета претвара у умјетност

5 ч

0
Очекује нас тмуран дан, а ево гдје ће падати снијег

Друштво

Очекује нас тмуран дан, а ево гдје ће падати снијег

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner