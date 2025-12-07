Какво нас вријеме очекује наредних дана?

Извор:
АТВ
07.12.2025
13:48
Коментари:0
Републику Српску наредних дана очекује претежно сунчано вријеме, али на сјеверу и истоку магла и ниска облачност задржаће се током цијелог дана и ту ће бити хладније.
Сутра ујутру ће бити облачно и магловито у већини предјела, осим на југу. Током дана доћи ће до постепеног разведравања уз сунчане периоде, а најтоплије ће бити на југу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Свијет
Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли
Око ријека и по котлинама на сјеверу и истоку магла и ниска облачност задржаће се током дана уз хладније вријеме.
Дуваће слаб и промјенљив вјетар, у Херцеговини слаба до умјерена бура.
Јутарња температура ваздуха од један до пет, на југу до осам, у вишим предјелима од минус један, а дневна од осам до 12, на југу до 16, а у мјестима са маглом од четири степена Целзијусова.
Претежно сунчано и топлије, поготово на југу и на планинама, биће и у уторак и сриједу 9. и 10. децембра.
Свијет
Ватра ''прогутала'' ноћни клуб: Снимљен тренутак ширења пожара у објекту пуном гостију
Око ријека и по котлинама на сјеверу и истоку очекује се честа магла која ће се понегдје задржати током цијелог дана уз хладније вријеме.
Јутарња температура од један до шест, у вишим предјелима од минус два, а дневна од девет до 17, а у мјестима са маглом од четири степена Целизјусових.
Магловито уз ниску облачност и хладније вријеме на сјеверу и истоку, поготово око ријека и по котлинама, биће и у четвртак 11. децембра, док се у осталим предјелима очекује сунчаније и топлије вријеме.
Јутарња температура ваздуха биће од минус један до четири, на југу до осам, а дневна од девет до 17, а у мјестима са маглом од степена Целзијусова.
Занимљивости
Знакови који ће највише зарађивати у новој години
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас у већини крајева преовладава облачно вријеме, слаба киша падала је на истоку, сјеверу и сјевероистоку, док је на југу било сунчано.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Хан Пијесак два, Чемерно три, Калиновик, Кнежево и Соколац четири, Сребреница, Сарајево и Тузла шест, Бијељина, Добој, Мркоњић Град и Шипово седам, Бањалука, Нови Град, Рибник, Рудо, Јајце и Зеница осам, Приједор, Фоча, Вишеград, Гацко, Србац, Ливно и Сански Мост девет, Билећа 10, Мостар 15, а Требиње 16 степени Целзијусових.
Република Српска
32 мин1
Здравље
35 мин0
Србија
37 мин0
Стил
40 мин0
Најновије
Најчитаније
14
09
14
00
13
51
13
48
13
46
Тренутно на програму