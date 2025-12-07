Једноставније остваривање новчане помоћи за новорођенчад уз нови електронски сервис

Извор:
СРНА
07.12.2025
09:10
Коментари:0
Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић изјавила је Срни да је у току је развој новог електронског сервиса који ће омогућити једноставнији поступак остваривања права на једнократну новчану помоћ за опрему новорођенчади.
Јујићева је појаснила да се у овој фази анализирају трошкови евентуалног повезивања са сервисом "Е-беба", што је неопходан корак за наставак развоја система који ће значајно олакшати комуникацију грађана са институцијама.
"Започели смо и поступак успостављања електронског сервиса за размјену података из матичних књига умрлих са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите. Овај систем ће омогућити бржу контролу корисника права и допринијети спречавању претплата у новчаним исплатама, што је важан корак ка одговорном управљању јавним средствима", рекла је Јујићева поводом 100 дана рада Владе Републике Српске.
Један од приоритета, додала је, остаје и финансијска подршка неразвијеним и изразито неразвијеним општинама, те додала да се до краја године очекује и усвајање нове одлуке о суфинансирању пројеката.
Према њеним ријечима, Министарство наставља спровођење низа активности усмјерених на унапређење услуга за грађане и јачање капацитета локалних заједница широм Републике Српске.
"Желим да истакнем да је више значајних процеса у завршној фази, али и да се интензивно ради на новим пројектима", рекла је Јујићева.
Подсјетила је да је Приједлог закона о обиљежавању дана жалости упућен у скупштинску процедуру, чиме је реализована још једна планирана обавеза.
Друштво
Душан из Српца комаде дрвета претвара у умјетност
"Паралелно с тим, у завршној смо фази имплементације ЦАФ стандарда у више јединица локалне самоуправе, а до средине децембра очекујемо финализацију у три локалне заједнице", истакла је Јујићева.
У овом периоду, напоменула је, Министарство је реализовало и измјене и допуне више уредби и одлука важних за унапређење рада локалне самоуправе, укључујући Уредбу о насељеним мјестима и Одлуку о степену развијености општина.
"Паралелно радимо и на унапређењу Регистра запослених у јединицама локалне самоуправе, који је кључан алат за транспарентност и ефикасно управљање кадровима", рекла је Јујићева.
Министарка је протеклих мјесеци, како је нагласила, обишла велики број општина и градова широм Републике Српске и са руководствима локалних заједница разговарала о примјени Закона о платама запослених, ажурирању Регистра запослених, обукама комуналних полицајаца, функционисању матичне службе и другим питањима важним за рад локалних заједница.
"Ови разговори су изузетно значајни јер нам омогућавају да у директној комуникацији рјешавамо изазове и унапређујемо функционисање локалне управе", оцијенила је Јујићева.
Најавила је наставак активности на терену с циљем да до краја године обиђе све општине и градове Републике Српске.
"Само у партнерству са локалним заједницама можемо градити ефикасну, савремену и приступачну управу која је у служби грађана", закључила је Јујићева.
Најновије
Најчитаније
09
50
09
38
09
30
09
25
09
21
Тренутно на програму