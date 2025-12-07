Logo
Једноставније остваривање новчане помоћи за новорођенчад уз нови електронски сервис
Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић изјавила је Срни да је у току је развој новог електронског сервиса који ће омогућити једноставнији поступак остваривања права на једнократну новчану помоћ за опрему новорођенчади.

Јујићева је појаснила да се у овој фази анализирају трошкови евентуалног повезивања са сервисом "Е-беба", што је неопходан корак за наставак развоја система који ће значајно олакшати комуникацију грађана са институцијама.

"Започели смо и поступак успостављања електронског сервиса за размјену података из матичних књига умрлих са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите. Овај систем ће омогућити бржу контролу корисника права и допринијети спречавању претплата у новчаним исплатама, што је важан корак ка одговорном управљању јавним средствима", рекла је Јујићева поводом 100 дана рада Владе Републике Српске.

Један од приоритета, додала је, остаје и финансијска подршка неразвијеним и изразито неразвијеним општинама, те додала да се до краја године очекује и усвајање нове одлуке о суфинансирању пројеката.

Према њеним ријечима, Министарство наставља спровођење низа активности усмјерених на унапређење услуга за грађане и јачање капацитета локалних заједница широм Републике Српске.

"Желим да истакнем да је више значајних процеса у завршној фази, али и да се интензивно ради на новим пројектима", рекла је Јујићева.

Подсјетила је да је Приједлог закона о обиљежавању дана жалости упућен у скупштинску процедуру, чиме је реализована још једна планирана обавеза.

Душан из Српца комаде дрвета претвара у умјетност

"Паралелно с тим, у завршној смо фази имплементације ЦАФ стандарда у више јединица локалне самоуправе, а до средине децембра очекујемо финализацију у три локалне заједнице", истакла је Јујићева.

У овом периоду, напоменула је, Министарство је реализовало и измјене и допуне више уредби и одлука важних за унапређење рада локалне самоуправе, укључујући Уредбу о насељеним мјестима и Одлуку о степену развијености општина.

"Паралелно радимо и на унапређењу Регистра запослених у јединицама локалне самоуправе, који је кључан алат за транспарентност и ефикасно управљање кадровима", рекла је Јујићева.

Министарка је протеклих мјесеци, како је нагласила, обишла велики број општина и градова широм Републике Српске и са руководствима локалних заједница разговарала о примјени Закона о платама запослених, ажурирању Регистра запослених, обукама комуналних полицајаца, функционисању матичне службе и другим питањима важним за рад локалних заједница.

"Ови разговори су изузетно значајни јер нам омогућавају да у директној комуникацији рјешавамо изазове и унапређујемо функционисање локалне управе", оцијенила је Јујићева.

Најавила је наставак активности на терену с циљем да до краја године обиђе све општине и градове Републике Српске.

"Само у партнерству са локалним заједницама можемо градити ефикасну, савремену и приступачну управу која је у служби грађана", закључила је Јујићева.

