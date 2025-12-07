Република Српска богатија за 16 малих становника

Извор:
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, по осам дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Девет беба рођено је у Бањалуци, три у Бијељини, двије у Добоју, а по једна у Приједору и Фочи.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и четири дјечака, у Бијељини двије дјевојчице и дјечак, у Добоју два дјечака, у Приједору дјевојчица, а у Фочи дјечак.
Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву, Зворнику, Градишци, Требињу и Невесињу.
