Република Српска богатија за 16 малих становника

Извор:

АТВ

07.12.2025

08:31

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, по осам дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Девет беба рођено је у Бањалуци, три у Бијељини, двије у Добоју, а по једна у Приједору и Фочи.

Бањалука, путеви, киша

Друштво

Смањите брзину: Коловози мокри, магла на више путних праваца

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и четири дјечака, у Бијељини двије дјевојчице и дјечак, у Добоју два дјечака, у Приједору дјевојчица, а у Фочи дјечак.

Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву, Зворнику, Градишци, Требињу и Невесињу.

