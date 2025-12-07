Logo
Душан из Српца комаде дрвета претвара у умјетност

07.12.2025

09:03

Фото: РТРС

Бивши просвјетни радник, данас пензионер, свој мир пронашао је у природи и дрвету. Од комада које избаци Врбас ствара умјетничка дјела, а у свом дому у Српцу направио је збирку са више од хиљаду експоната.

82-годишњи Душан Лепир из Српца већ деценијама из природе извлачи умјетност. Ријека Врбас након поплава оставља облике и комаде дрвета које он претвара у јединствене фигуре. Од меканих врбица, тополе и липе, до тврдог дивљег јасена, Душан сваком комаду удахне нови живот.

Највеће Душаново ремек-дјело је дрвена фигура Новака Ђоковића, висока 2,08 метара. Израђена је углавном од дивљег јасена. Идеја је настала из чисте навијачке страсти.

Жена

Занимљивости

Хороскопски знакови који живе у прошлости

Поред изложених експоната посебну љубав Душан придаје и лову, гдје је од свог поткровља направио прави ловачки музеј. У двије просторије свога дома у Српцу смјестио је трофеје дивљачи, међу којима се истиче срнећа дивљач – чак 29 трофеја.

И зато Душанова прича носи једноставну поруку – када човјек воли оно што ради и када поштује природу, она му се враћа неисцрпном инспирацијом. Љепота је свуда око нас, само треба имати око и срце да је препознамо, пише РТРС.

umjetnost

