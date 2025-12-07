Извор:
Sputnjik
07.12.2025
13:46
Коментари:1
Власти Украјине, крадући на рату, једноставно не виде разлоге да икада прихвате рјешење које води ка миру у земљи, изјавио је син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи на форуму у Дохи.
"Овог љета сам био са својом девојком у Монаку. Возили смо се околином, и у просијеку је око 50 одсто супераутомобила попут ‘Бугатија’, ‘Ферарија’ и других имало украјинске таблице. Шта мислите, да ли је то заиста зарађено у Украјини? Био сам у Украјини прије 20 година. Не бих рекао да у тој земљи има изобиља богатства. Осим тога, видите како другог човјека земље хапсе због крађе стотина милиона долара. Богати су побјегли. Оставили су да ратују оне које сматрају сељацима и не виде никакав разлог да стану, док новац наставља да пристиже и док га краду", нагласио је Трамп Млађи.
Трамп Млађи је такође оцијенио да је Владимир Зеленски схватао да више не може да побиједи на изборима, па је зато дозволио својим савезницима да краду новац који долази из иностранства, пише Спутњик.
