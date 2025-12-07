Ниске бројке: Руси смањују потрошњу алкохола

Извор:
Потрошња алкохола у Русији опала је у новембру и приближила се најнижем нивоу, а најмања конзумација забиљежена је на Сјеверном Кавказу, пренијели су данас руски медији.
Руси су постепено почели да смањују потрошњу алкохола у априлу, а новембарска потрошња износила је 7,63 литра, преноси агенција РИА Новости.
Тако ниске бројке посљедњи пут су забиљежене 1997-1998. године, када је потрошња по глави становника била 7,6 литара у периоду од двије године.
Медведев: Ажурирана стратегија САД личи на заокрет огромног брода
Најмање алкохола конзумира се на Сјеверном Кавказу - у Чеченији је потрошња била само 0,11 литара по особи, у Ингушетији 0,63 литра, у Дагестану 0,89 литара, у Кабардино-Балкарији 2,16 литара, а у Карачај-Черкесији 2,59 литара.
Просјечан становник Москве у новембру је потрошио 4,76 литара алкохола, док је у Санкт Петербургу просјек био 6,28 литара.
У Новосибирској области је у посљедњих 12 мјесеци потрошено 8,35 литара по особи, а у Свердловској области 10,34 литра.
