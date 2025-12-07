Logo
Медведев: Ажурирана стратегија САД личи на заокрет огромног брода

Медведев: Ажурирана стратегија САД личи на заокрет огромног брода
Фото: Танјуг/АП

Ажурирана Стратегија националне безбједности САД личи „на покушај окретања огромног брода“ који је дуго ишао по инерцији, написао је замјеник предсједника Савјета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев на друштвеним мрежама.

„Он (нови документ) више личи на покушај окретања огромног брода који је дуго ишао по инерцији и напокон одлучио да промени курс“, навео је Медведев, указујући да се у ажурираној стратегији Вашингтон први пут после много година отворено говори о потреби обнављања стратешке стабилности у Евроазији и унапријеђењу односа са Русијом.

Ажурирана Стратегија националне безбедности САД представља сигнал спремности на разговоре о архитектури безбједности, сматра Медведев.

"То нису пријатељски загрљаји, али је прилично јасан сигнал: САД су спремне да разговарају о архитектури безбједности, а не само да смишљају бесконачне, а што је најважније – бесмислене санкције (истина, нова ограничења за руску нафту значе наставак досадашњег курса)“, навео је он.

У петак је Бијела кућа објавила нову стратегију националне безбједности САД, у којој се од Европе захтијева да преузме одговорност за сопствену одбрану. У документу се такође наводи да се Бијела кућа разилази у ставовима са европским званичницима који имају нереална очекивања у вези са сукобом у Украјини, пише Спутњик.

