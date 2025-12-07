Дјечак погинуо на скијању, очевици описали ужас

Извор:
Телеграф
07.12.2025
12:48
Дјечак стар 16 година страдао је јуче на једној скијашкој стази у Салцбургу.
Трагедија се догодила у тренутку када је шеснаестогодишњак скочио преко гребена, а да није примјетио скијаша који је претходно пао и покушавао да устане. Највероватније у покушају да га избјегне, тинејџер је излетио са стазе и добио стравичне повреде, којима је подлијегао у болници.
Смртоносни инцидент догодио се на стази "Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl". Трагедија се догодила у Абсолутпарку, у излазном дијелу - гдје је скакање експлицитно дозвољено.
Тинејџер је, према наводима очевидаца, покушао да избјегне скијаша који је покушавао да устане након пада, те је излетио са стазе и имао тажак пад.
На лице мјеста је брзо стигао хеликоптер, који је тешко повријеђеног дјечака транспортовао у болницу.
Нажалост, упркос напорима љекара, тинејџер је подлегао повредама, пише Телеграф.
