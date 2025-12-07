Logo
Large banner

Дјечак погинуо на скијању, очевици описали ужас

Извор:

Телеграф

07.12.2025

12:48

Коментари:

0
Дјечак погинуо на скијању, очевици описали ужас

Дјечак стар 16 година страдао је јуче на једној скијашкој стази у Салцбургу.

Трагедија се догодила у тренутку када је шеснаестогодишњак скочио преко гребена, а да није примјетио скијаша који је претходно пао и покушавао да устане. Највероватније у покушају да га избјегне, тинејџер је излетио са стазе и добио стравичне повреде, којима је подлијегао у болници.

Смртоносни инцидент догодио се на стази "Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl". Трагедија се догодила у Абсолутпарку, у излазном дијелу - гдје је скакање експлицитно дозвољено.

Цигарета / Илустративна фотографија

Савјети

Генијалан трик који отклања мирис дуванског дима из куће

Тинејџер је, према наводима очевидаца, покушао да избјегне скијаша који је покушавао да устане након пада, те је излетио са стазе и имао тажак пад.

На лице мјеста је брзо стигао хеликоптер, који је тешко повријеђеног дјечака транспортовао у болницу.

Нажалост, упркос напорима љекара, тинејџер је подлегао повредама, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

nastradalo dijete

скијање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ментално јаки људи не троше енергију на ову ствар и зато су увијек срећни

Здравље

Ментално јаки људи не троше енергију на ову ствар и зато су увијек срећни

1 ч

0
Генијалан трик који отклања мирис дуванског дима из куће

Савјети

Генијалан трик који отклања мирис дуванског дима из куће

1 ч

0
Брена о односу са супругом: Чим ме зове Фахрета, знам докле смо стигли

Сцена

Брена о односу са супругом: Чим ме зове Фахрета, знам докле смо стигли

1 ч

0
Крај године доноси неочекивану срећу за ова 4 знака

Занимљивости

Крај године доноси неочекивану срећу за ова 4 знака

1 ч

0

Више из рубрике

Издато хитно упозорење због тровања печуркама, једна особа умрла

Свијет

Издато хитно упозорење због тровања печуркама, једна особа умрла

2 ч

0
Напад на једном од најпрометнијих аеродрома у Европи, више повријеђених

Свијет

Напад на једном од најпрометнијих аеродрома у Европи, више повријеђених

2 ч

0
Жена силована у Скопљу, нападач све снимао, па пријетио

Свијет

Жена силована у Скопљу, нападач све снимао, па пријетио

2 ч

0
Убио жену наочиглед дjеце насред улице, синови га потом крвнички шутирали

Свијет

Убио жену наочиглед дjеце насред улице, синови га потом крвнички шутирали

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner