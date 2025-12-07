Генијалан трик који отклања мирис дуванског дима из куће

Извор:
Један од најтврдоглавијих мириса у сваком дому је мирис дуванског дима. И није важно да ли ви пушите или не, довољно је да се неколико гостију запали цигарету у затвореном простору и цијела соба ће добити онај устајали, тежак призвук који се увлачи у тканине, завјесе, тепих, чак и зидове. Зими је то још горе, јер се дружења премјештају у затворене собе, а прозори остају затворени.
рећом, постоји једноставан трик који брзо рјешава овај проблем и не захтијева никакве специјалне уређаје ни реновирање.
Британска блогерка Софие Хинцхлиф често дијели савјете о одржавању дома, али један стари трик из њене заједнице постао је апсолутни хит. Једна жена се пожалила да је тек усељена кућа у којој живи пуна мириса дувана који је остао од претходних власника. Људи су јој савјетовали све, од кречења до потпуног реновирања, али ништа од тога није било брзо рјешење.
У мору приједлога, издвојио се најједноставнији: такозвани шећерни сапун за чишћење зидова. Ово средство уклања филм од никотина који се годинама таложи по површинама и даје резултат одмах. Препорука је да се из собе извади текстил, завјесе, јастуци, прекривачи и теписи, јер управо они најбрже упијају мирис. Тек послије тога вриједи чистити зидове и све равне површине.
Појавили су се и други приједлози, попут боја које блокирају мирисе или остављања чинија са исејцканим луком у свакој просторији да „поједе“ непријатне мирисе. Али већина тих трикова захтијева вријеме, а нису ни нарочито пријатни ни практични.
За ситуације када вам треба брзо рјешење, најбољи ефекат дају три ствари: посуде са активним угљем, чиније са сирћетом и неколико капи етеричног уља у топлој води. Све три опције неутралишу мирис, умјесто да га само прекрију, и дјелују већ послије пола сата. У комбинацији са кратким провјетравањем, соба добија чист, сув мирис иако сте малоприје имали пуну просторију гостију који су пушили.
Ако пушачи долазе често, припремите ове неутрализаторе унапријед и држите их на мјестима гдје ваздух највише циркулише. Намјештај ће вам бити захвалан, а кућа ће остати без оног тешког, задимљеног призвука који највише смета кад сви оду, а простор утихне.
Реците збогом устајалом диму и подијелите овај трик са пријатељима пушачима – биће вам захвални!
