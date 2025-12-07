Logo
Large banner

Генијалан трик који отклања мирис дуванског дима из куће

Извор:

Крстарица

07.12.2025

12:41

Коментари:

0
Генијалан трик који отклања мирис дуванског дима из куће
Фото: АТВ

Један од најтврдоглавијих мириса у сваком дому је мирис дуванског дима. И није важно да ли ви пушите или не, довољно је да се неколико гостију запали цигарету у затвореном простору и цијела соба ће добити онај устајали, тежак призвук који се увлачи у тканине, завјесе, тепих, чак и зидове. Зими је то још горе, јер се дружења премјештају у затворене собе, а прозори остају затворени.

рећом, постоји једноставан трик који брзо рјешава овај проблем и не захтијева никакве специјалне уређаје ни реновирање.

Лепа Брена

Сцена

Брена о односу са супругом: Чим ме зове Фахрета, знам докле смо стигли

Како се уклања мирис дувана из куће?

Британска блогерка Софие Хинцхлиф често дијели савјете о одржавању дома, али један стари трик из њене заједнице постао је апсолутни хит. Једна жена се пожалила да је тек усељена кућа у којој живи пуна мириса дувана који је остао од претходних власника. Људи су јој савјетовали све, од кречења до потпуног реновирања, али ништа од тога није било брзо рјешење.

У мору приједлога, издвојио се најједноставнији: такозвани шећерни сапун за чишћење зидова. Ово средство уклања филм од никотина који се годинама таложи по површинама и даје резултат одмах. Препорука је да се из собе извади текстил, завјесе, јастуци, прекривачи и теписи, јер управо они најбрже упијају мирис. Тек послије тога вриједи чистити зидове и све равне површине.

Појавили су се и други приједлози, попут боја које блокирају мирисе или остављања чинија са исејцканим луком у свакој просторији да „поједе“ непријатне мирисе. Али већина тих трикова захтијева вријеме, а нису ни нарочито пријатни ни практични.

horoskop

Занимљивости

Крај године доноси неочекивану срећу за ова 4 знака

За ситуације када вам треба брзо рјешење, најбољи ефекат дају три ствари: посуде са активним угљем, чиније са сирћетом и неколико капи етеричног уља у топлој води. Све три опције неутралишу мирис, умјесто да га само прекрију, и дјелују већ послије пола сата. У комбинацији са кратким провјетравањем, соба добија чист, сув мирис иако сте малоприје имали пуну просторију гостију који су пушили.

Ако пушачи долазе често, припремите ове неутрализаторе унапријед и држите их на мјестима гдје ваздух највише циркулише. Намјештај ће вам бити захвалан, а кућа ће остати без оног тешког, задимљеног призвука који највише смета кад сви оду, а простор утихне.

Земља

Наука и технологија

Факултет истражио митове о храни: Је ли земља јестива?

Реците збогом устајалом диму и подијелите овај трик са пријатељима пушачима – биће вам захвални!

Подијели:

Тагови:

duvanski dim

čišćenje kuće

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жестока свађа Вики Миљковић и Зорице Брунцлик

Сцена

Жестока свађа Вики Миљковић и Зорице Брунцлик

1 ч

0
Кошарац: Сраман и неприхватљив обрачун Конаковића са српским кадром у МИП-у

БиХ

Кошарац: Сраман и неприхватљив обрачун Конаковића са српским кадром у МИП-у

1 ч

1
Издато хитно упозорење због тровања печуркама, једна особа умрла

Свијет

Издато хитно упозорење због тровања печуркама, једна особа умрла

1 ч

0
Медијатор за рад са дјецом осумњичен да је ударио малољетну особу

Регион

Медијатор за рад са дјецом осумњичен да је ударио малољетну особу

1 ч

0

Више из рубрике

Ови новогодишњи украси привлаче новац као магнет

Савјети

Ови новогодишњи украси привлаче новац као магнет

3 ч

0
Ову грешку с гријањем раде многи, а може вас скупо коштати

Савјети

Ову грешку с гријањем раде многи, а може вас скупо коштати

21 ч

0
Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

Савјети

Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

23 ч

0
Три грешке приликом туширања које вам уништавају кожу

Савјети

Три грешке приликом туширања које вам уништавају кожу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner