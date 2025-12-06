Logo
Large banner

Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

Извор:

Курир

06.12.2025

14:58

Коментари:

0
Посна проја: Брзо припремљена, а укусна
Фото: Youtube screenshot

Једноставан рецепт за посну проју од кукурузног брашна – брзо припремљена, укусна и идеална за доручак, ужину или лагани оброк.

Састојци:

300 грама кукурузног брашна

100 грама пшеничног брашна

1 кесица прашка за пециво

200 ml уља

500 ml киселе воде

1 кашичица соли

2 кашике сјеменки по жељи (сусам, лан, сунцокрет)

Припрема:

Припремите суве састојке:

У великој посуди помијешајте кукурузно и пшенично брашно, прашак за пециво и со. Уколико користите сјеменке, додајте их одмах.

Додајте уље:

Сипајте уље у мјешавину сувих састојака и добро промијешајте да се све сједини.

Додајте киселу воду:

Постепено уливајте киселу воду, мијешајући док смјеса не постане глатка и хомогена.

Сипајте у калупе:

Смјесу прелијте у силиконске калупе за проју или у један већи калуп за хљеб.

Пеците:

Ставите калуп у претходно загријану рерну на 180°Ц и пеците око 40 минута, док проја не добије златно-смеђу корицу.

Савјети за сервирање

Посна проја је одлична за доручак, ужину или вечеру.

Можете је јести саму или уз сезонске намазе, салате и варива.

Ако желите хрскаву корицу, пеците у већем калупу и кратко прије него што је извадите, прелијте мало уља по врху, преноси Курир.

Подијели:

Таг:

Рецепт

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Три грешке приликом туширања које вам уништавају кожу

Савјети

Три грешке приликом туширања које вам уништавају кожу

1 ч

0
Крсна слава црква православље

Савјети

Шта се ради са славском погачом након славе?

3 ч

0
Најбоља прихрана за собне биљке у зимском периоду

Савјети

Најбоља прихрана за собне биљке у зимском периоду

4 ч

0
Завјесе радијатор дневни боравак

Савјети

Видео који је многе оставио у шоку: Најјефтинијим обликом изолације угријала кућу на -26

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

45

Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

15

40

Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

15

35

Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви

15

33

Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

15

30

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner