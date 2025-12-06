Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

Извор:
Курир
06.12.2025
14:58
Коментари:0
Једноставан рецепт за посну проју од кукурузног брашна – брзо припремљена, укусна и идеална за доручак, ужину или лагани оброк.
300 грама кукурузног брашна
100 грама пшеничног брашна
1 кесица прашка за пециво
200 ml уља
500 ml киселе воде
1 кашичица соли
2 кашике сјеменки по жељи (сусам, лан, сунцокрет)
Припремите суве састојке:
У великој посуди помијешајте кукурузно и пшенично брашно, прашак за пециво и со. Уколико користите сјеменке, додајте их одмах.
Додајте уље:
Сипајте уље у мјешавину сувих састојака и добро промијешајте да се све сједини.
Додајте киселу воду:
Постепено уливајте киселу воду, мијешајући док смјеса не постане глатка и хомогена.
Сипајте у калупе:
Смјесу прелијте у силиконске калупе за проју или у један већи калуп за хљеб.
Ставите калуп у претходно загријану рерну на 180°Ц и пеците око 40 минута, док проја не добије златно-смеђу корицу.
Посна проја је одлична за доручак, ужину или вечеру.
Можете је јести саму или уз сезонске намазе, салате и варива.
Ако желите хрскаву корицу, пеците у већем калупу и кратко прије него што је извадите, прелијте мало уља по врху, преноси Курир.
Најновије
Најчитаније
15
45
15
40
15
35
15
33
15
30
Тренутно на програму