Logo
Large banner

Најбоља прихрана за собне биљке у зимском периоду

Извор:

Крстарица

06.12.2025

11:50

Коментари:

0
Најбоља прихрана за собне биљке у зимском периоду
Фото: Pexels

Било које цвијеће у саксији повремено треба прихрањивати, нарочито у вегетативном периоду и периоду цвјетања – али не смијете га заборавити нити током зиме!

Како би подстакнули раст и најбезнадежније биљке, помоћи ће вам – обични квасац.

sunce

Наука и технологија

НАСА упозорила: ''Сунце је већ кренуло ка гашењу''

Фитохормони, витамини групе Б и ауксини (биљни хормони), које се налазе у квасцу, активно стимулишу диобу ћелија и раст биљака. Прихрану такве врсте користе професионални узгајивачи биљака.

Захваљујући оваквој прихрани, нагло се повећава активност микоорганизама у тлу. Домаћа прихрана повећава се садржај угљен диоксида, микро- и макроелемената, што има посебно благотворан утицај на коренов систем и спољни изглед саме биљке.

Дакле, ако желите да ваше биљке буду здраве, можете припремити раствор за њихову прихрану.

илу-спавање-10102025

Здравље

Да ли спавање на стомаку може да изазове главобољу?

Биће потребно:

10 гр свјежег квасца

1 кашичица шећера

1 литра топле воде

Припрема:

Растопите квасац у води, додајте шећер и промијешајте.

Оставите да одстоји, минимум 2 сата.

horoskop

Занимљивости

Три знака чека невјероватна срећа у идућој седмици

Оваквим раствором заливајте цвијеће двапут мјесечно у јесење – зимском раздобљу (једном у десет дана у прољећно – љетњем периоду).

Примјетићете како лишће постаје зеленије, а цвјетање бујније и богатије!

Подијели:

Таг:

Собне биљке

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови идент

Емисије

Аграр: Сјетва, уљана репица, припрема пластеника

1 ч

0
Троструко убиство у Чачку

Хроника

Језиви детаљи троструког убиства: Пронађена тијела родитеља и сина

1 ч

0
"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро

Економија

"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро

1 ч

0
Илустрација

Регион

Осумњичени за убиство невјенчане супруге данас требало да се јави у затвор

1 ч

0

Више из рубрике

Завјесе радијатор дневни боравак

Савјети

Видео који је многе оставио у шоку: Најјефтинијим обликом изолације угријала кућу на -26

2 ч

0
Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још

Савјети

Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још

15 ч

0
Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

Савјети

Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

16 ч

0
Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

Савјети

Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

41

Шта се ради са славском погачом након славе?

12

37

Јокић: Није ми ишло у првом полувремену

12

30

Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

12

27

Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди

12

19

Из општинсих зграда на КиМ нестали вриједни предмети, иконе оштећене

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner