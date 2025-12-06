Најбоља прихрана за собне биљке у зимском периоду

Извор:
Крстарица
06.12.2025
11:50
Коментари:0
Било које цвијеће у саксији повремено треба прихрањивати, нарочито у вегетативном периоду и периоду цвјетања – али не смијете га заборавити нити током зиме!
Како би подстакнули раст и најбезнадежније биљке, помоћи ће вам – обични квасац.
Фитохормони, витамини групе Б и ауксини (биљни хормони), које се налазе у квасцу, активно стимулишу диобу ћелија и раст биљака. Прихрану такве врсте користе професионални узгајивачи биљака.
Захваљујући оваквој прихрани, нагло се повећава активност микоорганизама у тлу. Домаћа прихрана повећава се садржај угљен диоксида, микро- и макроелемената, што има посебно благотворан утицај на коренов систем и спољни изглед саме биљке.
Дакле, ако желите да ваше биљке буду здраве, можете припремити раствор за њихову прихрану.
Биће потребно:
10 гр свјежег квасца
1 кашичица шећера
1 литра топле воде
Припрема:
Растопите квасац у води, додајте шећер и промијешајте.
Оставите да одстоји, минимум 2 сата.
Оваквим раствором заливајте цвијеће двапут мјесечно у јесење – зимском раздобљу (једном у десет дана у прољећно – љетњем периоду).
Примјетићете како лишће постаје зеленије, а цвјетање бујније и богатије!
