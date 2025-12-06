Logo
Large banner

Видео који је многе оставио у шоку: Најјефтинијим обликом изолације угријала кућу на -26

Извор:

Крстарица

06.12.2025

09:47

Коментари:

0
Завјесе радијатор дневни боравак
Фото: Pexels/Max Vakhtbovycn

Иако код нас тек слиједи зима, добро је знати додатне трикове за загријавање куће.

А, можда ће вам се допасти трик једне Американке која је недавно на ТикТоку подијелила лак и јефтин начин да додатно загријете свој животни простор.

Ротација полиција

Свијет

Аутобус ударио у камион, седморо људи погинуло

Наиме, Меди Вајскап са породицом живи у у кући старој 130 година у Ајови. Али, тамо су посљедњих година температуре ишле и до -26 степени.

Меди је на друштвеним мрежама признала да њихова стара кућа нема довољно добру изолацију да би „издржала“ тако ниске температуре. Због тога су били принуђени да спавају сви заједно, ушушкани и прекривени са неколико слојева ћебади. На овај начин их је међусобно гријала тјелесна топлота. Додала је да чак и своје велике, планинске пиринејске псе тјерала да спавају у кући, иако они обожавају снијег и хладноћу.

Она је након овог непријатног искуства и непроспаване, хладне ноћи ријешила да поради на брзој изолацији. Са мужем је поставила обичне пластичне фолије преко прозора, што је одличан начин да лако и јефтино повећате топлоту унутар свог дома током зиме. Такође, на овај начин смањила се и промаја.

policija hrvatska

Регион

Хрватска и словеначка полиција на ногама: Трагају за одбјеглим убицом

Такође, овај трик смањује и кондензацију.

Брзо загријавање

Меди је истакла да је ова метода гријања заправо прилично брзо дала резултат и да се кућа фино загријала: „Овдје ствари почињу да се загријавају. Заиста се радујем што ћу вечерас спавати у свом кревету, а не на каучу. Сада имамо добру температуру у цијелој кући“.

Видео је убрзо постао виралан – за само неколико дана прегледан је више од 5 милиона пута. ТикТок корисници подијелили су своја искуства са овом цаком у коментарима.

Џејла Рамовић-04092025

Сцена

Џејла Рамовић након привођења отказала наступ

„Невјероватно је колико добро пластика „ради“ на прозорима“, „Ставио сам фолије синоћ на наше прозоре и запањен сам колико је топлије у кући“, „Пробали смо ово и то је направило невјероватну разлику, а напољу је било -15 и то са вјетром“, само су неки од коментара.

@maddywisecup I appreciate everyone’s kind comments on my last video- things are finally warming up inside here! The outside is a different story, but hopefully the wind will die down and our furnace will be able to keep up! #iowablizzard #oldfarmhouse #snowedin #iowawinter #momvlog #momsoftiktok #wisecupcackleshack #ditl #farmchores #countryliving ♬ Homestead - John Smith

Подијели:

Тагови:

grijanje

izolacija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Штутгарту данас трибина о Дејтонском споразуму

Република Српска

У Штутгарту данас трибина о Дејтонском споразуму

3 ч

1
Како се хране светогорски монаси за вријеме Божићног поста?

Занимљивости

Како се хране светогорски монаси за вријеме Божићног поста?

3 ч

0
Шта ће бити са отварањем граничног прелаза у Градишци?

Градови и општине

Шта ће бити са отварањем граничног прелаза у Градишци?

3 ч

5
Умор главобоља

Здравље

Спавате довољно, а и даље осјећате умор: Љекари упозоравају на могуће узроке

3 ч

0

Више из рубрике

Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још

Савјети

Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још

15 ч

0
Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

Савјети

Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

16 ч

0
Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

Савјети

Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

16 ч

0
Како исхрану прилагодити зимским условима: Ево шта јести

Савјети

Како исхрану прилагодити зимским условима: Ево шта јести

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

41

Шта се ради са славском погачом након славе?

12

37

Јокић: Није ми ишло у првом полувремену

12

30

Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

12

27

Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди

12

19

Из општинсих зграда на КиМ нестали вриједни предмети, иконе оштећене

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner