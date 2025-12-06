Видео који је многе оставио у шоку: Најјефтинијим обликом изолације угријала кућу на -26

Извор:
Крстарица
06.12.2025
09:47
Иако код нас тек слиједи зима, добро је знати додатне трикове за загријавање куће.
А, можда ће вам се допасти трик једне Американке која је недавно на ТикТоку подијелила лак и јефтин начин да додатно загријете свој животни простор.
Наиме, Меди Вајскап са породицом живи у у кући старој 130 година у Ајови. Али, тамо су посљедњих година температуре ишле и до -26 степени.
Меди је на друштвеним мрежама признала да њихова стара кућа нема довољно добру изолацију да би „издржала“ тако ниске температуре. Због тога су били принуђени да спавају сви заједно, ушушкани и прекривени са неколико слојева ћебади. На овај начин их је међусобно гријала тјелесна топлота. Додала је да чак и своје велике, планинске пиринејске псе тјерала да спавају у кући, иако они обожавају снијег и хладноћу.
Она је након овог непријатног искуства и непроспаване, хладне ноћи ријешила да поради на брзој изолацији. Са мужем је поставила обичне пластичне фолије преко прозора, што је одличан начин да лако и јефтино повећате топлоту унутар свог дома током зиме. Такође, на овај начин смањила се и промаја.
Такође, овај трик смањује и кондензацију.
Меди је истакла да је ова метода гријања заправо прилично брзо дала резултат и да се кућа фино загријала: „Овдје ствари почињу да се загријавају. Заиста се радујем што ћу вечерас спавати у свом кревету, а не на каучу. Сада имамо добру температуру у цијелој кући“.
Видео је убрзо постао виралан – за само неколико дана прегледан је више од 5 милиона пута. ТикТок корисници подијелили су своја искуства са овом цаком у коментарима.
„Невјероватно је колико добро пластика „ради“ на прозорима“, „Ставио сам фолије синоћ на наше прозоре и запањен сам колико је топлије у кући“, „Пробали смо ово и то је направило невјероватну разлику, а напољу је било -15 и то са вјетром“, само су неки од коментара.
@maddywisecup I appreciate everyone’s kind comments on my last video- things are finally warming up inside here! The outside is a different story, but hopefully the wind will die down and our furnace will be able to keep up! #iowablizzard #oldfarmhouse #snowedin #iowawinter #momvlog #momsoftiktok #wisecupcackleshack #ditl #farmchores #countryliving ♬ Homestead - John Smith
