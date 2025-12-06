Logo
У Штутгарту данас трибина о Дејтонском споразуму

06.12.2025

09:25

У Штутгарту данас трибина о Дејтонском споразуму

Трибину "Дејтонски мировни споразум – 30 година послије: између мира, суверенитета и европских интеграција"организује представништво Републике Српске у Њемачкој.

Учествоваће министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић.

А предавање ће одржати академик Витомир Поповић и професор Драго Вуковић.

Дејтонски споразум

Štutgart

