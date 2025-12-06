Егић: Српска брине о онима који су је стварали

Извор:
Глас Српске
06.12.2025
Република Српска брине о својим борцима о чему говори и раст борачког додатка за 100 одсто за мање од двије године, а при крају су и измјене закона о борачким правима којим би требало да се направи квалитетан помак, изјавио је министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић.
"Основица за борачки додатак од почетка идуће године биће повећана на четири КМ, а са доношењем новог закона износиће 4,5 КМ", рекао је Егић за "Глас Српске".
Он је навео да ће одлука о повећању основице на четири марке бити донесена почетком 2026. године.
Егић је истакао и да се приводе крају расправе о измјенама Закона о правима бораца и ратних војних инвалида и породица погинулих бораца, те додао да би ово законско рјешење требало да буде усвојено идуће године.
"Ово је посљедња прилика да буде направљен квалитетан помак и да буду ријешене одређене ствари у овој области", сматра Егић.
Он је напоменуо да ће кроз јавне расправе све организације моћи ће да искажу своја интересовања и приједлоге који ће накнадно бити анализирани да би се видјело да ли могу да буду унесени у текст закона.
Када је ријеч о запошљавању дјеце погинулих бораца, њих 500, Егић је напоменуо да је та акција покренута на нивоу министарства, да је прије око мјесец и по дана расписан смо јавни позив да се сва дјеца погинулих бораца јаве директно Министарству, никако више на евиденцију Завода за запошљавање Републике Српске.
"Планирамо да анализирамо све њихове податке, од стручне спреме, година живота и свега осталога, да бисмо знали гдје можемо да их запослимо", објаснио је Егић.
