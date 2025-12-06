Logo
Large banner

Егић: Српска брине о онима који су је стварали

Извор:

Глас Српске

06.12.2025

08:49

Коментари:

0
Егић: Српска брине о онима који су је стварали
Фото: АТВ

Република Српска брине о својим борцима о чему говори и раст борачког додатка за 100 одсто за мање од двије године, а при крају су и измјене закона о борачким правима којим би требало да се направи квалитетан помак, изјавио је министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић.

"Основица за борачки додатак од почетка идуће године биће повећана на четири КМ, а са доношењем новог закона износиће 4,5 КМ", рекао је Егић за "Глас Српске".

Он је навео да ће одлука о повећању основице на четири марке бити донесена почетком 2026. године.

Егић је истакао и да се приводе крају расправе о измјенама Закона о правима бораца и ратних војних инвалида и породица погинулих бораца, те додао да би ово законско рјешење требало да буде усвојено идуће године.

Moskva Kremlj

Свијет

Русија раскида војне споразуме са Канадом, Француском и Португалијом

"Ово је посљедња прилика да буде направљен квалитетан помак и да буду ријешене одређене ствари у овој области", сматра Егић.

Он је напоменуо да ће кроз јавне расправе све организације моћи ће да искажу своја интересовања и приједлоге који ће накнадно бити анализирани да би се вид‌јело да ли могу да буду унесени у текст закона.

Када је ријеч о запошљавању д‌јеце погинулих бораца, њих 500, Егић је напоменуо да је та акција покренута на нивоу министарства, да је прије око мјесец и по дана расписан смо јавни позив да се сва д‌јеца погинулих бораца јаве директно Министарству, никако више на евиденцију Завода за запошљавање Републике Српске.

"Планирамо да анализирамо све њихове податке, од стручне спреме, година живота и свега осталога, да бисмо знали гд‌је можемо да их запослимо", објаснио је Егић.

Подијели:

Тагови:

Данијел Егић

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

15 година рада и постојања "Даун синдром центра Бањалука"

Република Српска

15 година рада и постојања "Даун синдром центра Бањалука"

12 ч

3
Наставак консултација - за аграрни буџет додатних 20 милиона КМ

Република Српска

Наставак консултација - за аграрни буџет додатних 20 милиона КМ

13 ч

0
АТВ екипа у вожњи са пресретачима: Возио 163 КМ на сат тамо гдје је ограничење 60

Република Српска

АТВ екипа у вожњи са пресретачима: Возио 163 КМ на сат тамо гдје је ограничење 60

13 ч

1
Минић: Студенти покретачи хуманитарне акције заслужују пуну подршку

Република Српска

Минић: Студенти покретачи хуманитарне акције заслужују пуну подршку

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

00

Ковачевић: Комисије се попуњавају на приједлог клубова, а не делегата

08

53

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

08

49

Егић: Српска брине о онима који су је стварали

08

44

Земљотрес у Србији

08

41

Хитно се огласила ИАЕА: Оштећени штит више не блокира радијацију из Чернобиља

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner