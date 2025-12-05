Logo
Минић: Студенти покретачи хуманитарне акције заслужују пуну подршку

Извор:

АТВ

05.12.2025

16:43

Минић: Студенти покретачи хуманитарне акције заслужују пуну подршку
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да студенти медицине који су покренули акцију "Буди човјек - обрадуј дијете" заслужују пуну подршку.

"Њихова иницијатива, воља и емпатија показују какву младост има овај народ. Наше је да их подржимо и помогнемо у прикупљању средстава за дјечије пакетиће", поручио је Минић.

Он је, због тога, још једном јавно позвао министре, директоре, функционере и привреднике да стану иза ове акције - не формално, него стварно.

"Поново позивам и начелнике и градоначелнике да се укључе и помогну да свако дијете у Републици Српској добије празнични пакетић", написао је Минић на Инстаграму.

Акцију прикупљања дјечијих пакетића под слоганом "Буди човјек, обрадуј дијете" покренули су студенти бањалучког Медицинског факултета.

Саво Минић

