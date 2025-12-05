Минић: Студенти покретачи хуманитарне акције заслужују пуну подршку

Извор:
АТВ
05.12.2025
16:43
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да студенти медицине који су покренули акцију "Буди човјек - обрадуј дијете" заслужују пуну подршку.
"Њихова иницијатива, воља и емпатија показују какву младост има овај народ. Наше је да их подржимо и помогнемо у прикупљању средстава за дјечије пакетиће", поручио је Минић.
Он је, због тога, још једном јавно позвао министре, директоре, функционере и привреднике да стану иза ове акције - не формално, него стварно.
"Поново позивам и начелнике и градоначелнике да се укључе и помогну да свако дијете у Републици Српској добије празнични пакетић", написао је Минић на Инстаграму.
Акцију прикупљања дјечијих пакетића под слоганом "Буди човјек, обрадуј дијете" покренули су студенти бањалучког Медицинског факултета.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
13
18
06
17
49
17
40
17
34
Тренутно на програму