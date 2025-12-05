Logo
Large banner

Стевандић: Тестирање дјеце на наркотике уз дозволу родитеља, желимо да заштитимо младе

Извор:

СРНА

05.12.2025

15:30

Коментари:

0
Стевандић: Тестирање дјеце на наркотике уз дозволу родитеља, желимо да заштитимо младе
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сматра да је приједлог о тестирању дјеце на наркотике у средњим школама усаглашен и да је ријеч о општем интересу који ће имати подршку.

"То није ултимативно и не наређује породицама да ли своју дјецу треба да тестирају. Ништа нисам радио без дубоке анализе и није ово само мој приједлог, већ је раније разматрано на Комисији за спречавање зависности", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци.

Он је истакао да су и стручњаци из Србије оцијенили да је ријеч о добром приједлогу, истакавши да је тестирање рађено и у неким западним земљама приликом уписа младих на факултете.

"Хоћемо да детектујемо проблем и да заштитимо дјецу уколико су залутали. То је једноставно и јефтино. Са тим смањујемо и стопу обољелих, криминалитета и потрошње. Других намјера нема", истакао је Стевандић.

Полиција ФБиХ

Хроника

Више средњошколаца у Сарајеву напало ученика

Он је додао да би правосуђе требало да реагује у другим случајевима, па и политичара, ако постоји основа за то.

"Претворити ову причу у политичко таргетирање личности је скретање фокуса. Мени су главна вијест дјеца и нећу да помјерам фокус с оног што сам започео", закључио је Стевандић.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је јуче да Српска наредне године планира реализацију националног пројекта којим би средњошколци у другом и трећем разреду били, уз сагласност родитеља, тестирани на наркотике.

Прије почетка Шестог симпозијума о болести зависности са међународним учешћем, који је јуче одржан у Бањалуци, Стевандић је истакао да би то био сјајан чин превенције кориштења наркотика, те би омогућило Министарству унутрашњих послова Републике Српске да стекне увид о томе у којим школама или дијеловима Српске постоји трговина наркотицима.

Подијели:

Тагови:

Ненад Стевандић

narkotici

testiranje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил

Хроника

Више средњошколаца у Сарајеву напало ученика

45 мин

0
Минић: Ђокић и Петровић сматрају да цијена струје мора бити повећана

Економија

Минић: Ђокић и Петровић сматрају да цијена струје мора бити повећана

1 ч

0
Из АфД-а за АТВ: Дејтон је донио мир и поредак, али не и стварну сувереност

БиХ

Из АфД-а за АТВ: Дејтон је донио мир и поредак, али не и стварну сувереност

1 ч

0
Ухапшен осумњичени за убиство Милана Шуше: Сањин Штилић приведен у Сарајеву

Хроника

Ухапшен осумњичени за убиство Милана Шуше: Сањин Штилић приведен у Сарајеву

1 ч

0

Више из рубрике

Колегијум одлучио: Ево када је заказана 17. редовна сједница НСРС

Република Српска

Колегијум одлучио: Ево када је заказана 17. редовна сједница НСРС

1 ч

1
Минић: Опструкције отварања прелаза у Градишци доказ дисфункционалности БиХ

Република Српска

Минић: Опструкције отварања прелаза у Градишци доказ дисфункционалности БиХ

2 ч

0
Минић: Идуће године у аграрном буџету додатних 20 милиона КМ за наводњавање

Република Српска

Минић: Идуће године у аграрном буџету додатних 20 милиона КМ за наводњавање

2 ч

0
Трифуновић: Влада Српске опредијељена да подржи пензионере

Република Српска

Трифуновић: Влада Српске опредијељена да подржи пензионере

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

49

Лажна дојава о бомби у бањалучкој основној школи

15

46

Сијарто: Кијев наставља да крши људска права Украјинаца

15

41

Волф: БиХ тешко може опстати без дејтонских принципа

15

41

Жртву ударио коцем у главу: Младић оптужен за покушај убиства код Фоче

15

30

Стевандић: Тестирање дјеце на наркотике уз дозволу родитеља, желимо да заштитимо младе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner