Стевандић: Тестирање дјеце на наркотике уз дозволу родитеља, желимо да заштитимо младе

Извор:
СРНА
05.12.2025
15:30
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сматра да је приједлог о тестирању дјеце на наркотике у средњим школама усаглашен и да је ријеч о општем интересу који ће имати подршку.
"То није ултимативно и не наређује породицама да ли своју дјецу треба да тестирају. Ништа нисам радио без дубоке анализе и није ово само мој приједлог, већ је раније разматрано на Комисији за спречавање зависности", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци.
Он је истакао да су и стручњаци из Србије оцијенили да је ријеч о добром приједлогу, истакавши да је тестирање рађено и у неким западним земљама приликом уписа младих на факултете.
"Хоћемо да детектујемо проблем и да заштитимо дјецу уколико су залутали. То је једноставно и јефтино. Са тим смањујемо и стопу обољелих, криминалитета и потрошње. Других намјера нема", истакао је Стевандић.
Хроника
Више средњошколаца у Сарајеву напало ученика
Он је додао да би правосуђе требало да реагује у другим случајевима, па и политичара, ако постоји основа за то.
"Претворити ову причу у политичко таргетирање личности је скретање фокуса. Мени су главна вијест дјеца и нећу да помјерам фокус с оног што сам започео", закључио је Стевандић.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је јуче да Српска наредне године планира реализацију националног пројекта којим би средњошколци у другом и трећем разреду били, уз сагласност родитеља, тестирани на наркотике.
Прије почетка Шестог симпозијума о болести зависности са међународним учешћем, који је јуче одржан у Бањалуци, Стевандић је истакао да би то био сјајан чин превенције кориштења наркотика, те би омогућило Министарству унутрашњих послова Републике Српске да стекне увид о томе у којим школама или дијеловима Српске постоји трговина наркотицима.
Хроника
45 мин0
Економија
1 ч0
БиХ
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
15
49
15
46
15
41
15
41
15
30
Тренутно на програму