Минић: Ђокић и Петровић сматрају да цијена струје мора бити повећана

Извор:

АТВ

05.12.2025

14:37

Минић: Ђокић и Петровић сматрају да цијена струје мора бити повећана
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да остаје при ставу да Српска мора имати најповољнију цијену струје у региону, иако министар енергетике и рударства Српске Петар Ђокић и генерални директор "Елктропривреде" Лука Петровић сматрају да цијена мора бити повећана.

"Остали су при ставу да мора бити неког поскупљења струје, па ћемо видјети", изјавио је Минић новинарима.

Када је ријеч о мрежарини, Минић је рекао да је обавијештен да је Република Српска у неповољнијем положају у односу на Федерацију БиХ /ФБиХ/, јер се ово питање уређује на нивоу БиХ.

Саво Минић

Струја

