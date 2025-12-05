Минић: Ђокић и Петровић сматрају да цијена струје мора бити повећана

Извор:
АТВ
05.12.2025
14:37
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да остаје при ставу да Српска мора имати најповољнију цијену струје у региону, иако министар енергетике и рударства Српске Петар Ђокић и генерални директор "Елктропривреде" Лука Петровић сматрају да цијена мора бити повећана.
"Остали су при ставу да мора бити неког поскупљења струје, па ћемо видјети", изјавио је Минић новинарима.
Када је ријеч о мрежарини, Минић је рекао да је обавијештен да је Република Српска у неповољнијем положају у односу на Федерацију БиХ /ФБиХ/, јер се ово питање уређује на нивоу БиХ.
Економија
3 ч0
Економија
5 ч0
Економија
5 ч0
Економија
21 ч0
Најновије
Најчитаније
15
49
15
46
15
42
15
41
15
30
Тренутно на програму