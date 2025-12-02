Сутра без струје неколико насеља и улица у Бањалуци

02.12.2025
20:34
Коментари:0
Због планираних радова на електромрежи, у сриједу 3. децембра ће без струје бити 6 насеља и 5 улица.
Како наводе из "Електрокрајине", од осам до 16 часова без струје ће бити насеља Стричићи, Павићи, Хазићи, Локвари, Леденице и Рацуне.
Такође, у периоду од девет до 14 часова искључење струје ће бити у дијеловима улица Булевар војводе Степе Степановића бр. 227, Цара Константина, Синише Мијатовића, Баје Пивљанина и Анке Дракулић.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму