Сутра без струје неколико насеља и улица у Бањалуци

02.12.2025

20:34

Сутра без струје неколико насеља и улица у Бањалуци
Због планираних радова на електромрежи, у сриједу 3. децембра ће без струје бити 6 насеља и 5 улица.

Како наводе из "Електрокрајине", од осам до 16 часова без струје ће бити насеља Стричићи, Павићи, Хазићи, Локвари, Леденице и Рацуне.

Такође, у периоду од девет до 14 часова искључење струје ће бити у дијеловима улица Булевар војводе Степе Степановића бр. 227, Цара Константина, Синише Мијатовића, Баје Пивљанина и Анке Дракулић.

