Лијепе вијести: Након вишедневне потраге пронађен пас Флопи

02.12.2025
13:55
Коментари:0
Пас по имену Флопи који је нестао на подручју Бање Луке, данас је пронађен у кругу Инцела.
Нестанак се догодио 20. новембра након саобраћајне незгоде у којој је повријеђен његов власник, због чега је пас у страху побјегао с мјеста догађаја.
Чланови породице и пријатељи свакодневно су безуспјешно трагали за њим, а организовано је и тражење у које се укључио велики број Бањалучана. Власници су понудили награду од 500 КМ особи која га успије пронаћи, преноси Бањалуканет.
