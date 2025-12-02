Logo
Large banner

Лијепе вијести: Након вишедневне потраге пронађен пас Флопи

02.12.2025

13:55

Коментари:

0
Нестали цуко Флопи
Фото: Уступљена фотографија

Пас по имену Флопи који је нестао на подручју Бање Луке, данас је пронађен у кругу Инцела.

Нестанак се догодио 20. новембра након саобраћајне незгоде у којој је повријеђен његов власник, због чега је пас у страху побјегао с мјеста догађаја.

Чланови породице и пријатељи свакодневно су безуспјешно трагали за њим, а организовано је и тражење у које се укључио велики број Бањалучана. Власници су понудили награду од 500 КМ особи која га успије пронаћи, преноси Бањалуканет.

Подијели:

Тагови:

pronađen

pas

nestao

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нестали цуко Флопи

Бања Лука

Породица не одустаје: Наставља се потрага за псом Флопијем у Бањалуци

5 д

0
Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса

Регион

Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса

1 мј

0
Нестао пас у Бањалуци: Власници моле за помоћ

Бања Лука

Нестао пас у Бањалуци: Власници моле за помоћ

6 мј

0
Нестао пас у Драгочају: Јесте ли видјели Локија

Бања Лука

Нестао пас у Драгочају: Јесте ли видјели Локија

10 мј

0

Више из рубрике

У овим насељима и улицама доћиће до привременог прекида водоснабдијевања

Бања Лука

У овим насељима и улицама доћиће до привременог прекида водоснабдијевања

7 ч

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

7 ч

0
Одлука о наплати паркинга истиче до краја мјесеца

Бања Лука

Одлука о наплати паркинга истиче до краја мјесеца

20 ч

1
Бањалука сутра остаје у мраку: Ови дијелови града неће имати струје

Бања Лука

Бањалука сутра остаје у мраку: Ови дијелови града неће имати струје

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

15

27

Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner