Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса

27.10.2025

16:00

Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса
Фото: Unsplash

Пас Антонија Римца, брата Мате Римца, хрватског предузетника, нестао је прије пар дана из хотела за псе у селу Купинец у Хрватској - и то док је његов власник био на вјенчању.

Антонио је, док је био на вјенчању, свог Тедија - пса расе тој пудла, ставио на чување у поменути хотел за псе, међутим, пас је током боравка одједном нестао из објекта.

Антонио је, одмах након што је обавијештен да његовог пса нема, покренуо потрагу за својим љубимцем - која укључује псе трагаче и дронове.

Пас

Хроника

Украо пса из дворишта и објесио га

Награда 5.000 евра

Објављен је и плакат на којем се нуди награда од 5.000 евра за проналазак пса или поуздану дојаву која води до његовог проналаска.

Теди је смеђе боје, има око три килограма и стар је годину дана. Нестао је на подручју села Купинец, веома је имплусиван и Антонио моли људе да га не јуре, већ да га само фотографишу и јаве на бројеве:

+0915844817 - Антонио,

+0913007692 - Петра.

Љут на особље хотела за псе

"Пси и дронови га траже. Госпођа из хотела тек се сада јавила и објавила нестанак пса на свом Фејсбук профилу. Тек тада ми је почела писати да ће га тражити", рекао је Антонио Римац за Индекс.

Према његовим речима, прошла је већ 24 сата од нестанка пса, а госпођа која води хотел наводно га је тражила само неколико минута по селу. Тек када је видела колики је интерес изазвала прича, одлучила је да се ангажује путем друштвених мрежа.

Индекс је о ситуацији послао упит хотелу за псе који је у питању, али нису одговорили, већ су захтевали да уклоне име хотела из чланка.

Удружењу за правну заштиту животиња о ситуацији

О нестанку пса и потребним правним корацима у овој ситуацији редакција "Индеx-а" се обратила и "Анималеxу" - удружењу за правну заштиту животиња. Њихову изјаву преносимо у целости:

"У складу са оправдано ригорозним захтевима Закона о заштити животиња и Правилника о условима којима морају удовољавати објекти за привремени смештај кућних љубимаца, власник објекта одговоран је за држање кућних љубимаца у складу са правним прописима из области ветеринарства и дужан је кућног љубимца предати његовом власнику у истом здравственом стању у којем га је преузео.

Објекат је дужан да обезбиједи начин држања кућних љубимаца примјерен врсти животиње, а посебно да спријечи бекство кућних љубимаца. Објекат не сме пословати без рјешења о испуњавању услова, које издаје Министарство пољопривреде по надзору ветеринарског инспектора и одобрењу стручног повјеренства.

Арета-пас-упуцан пас-Бањалука

Регион

Пас напао петогодишње дијете на игралишту

Одбијен приступ видео надзору

У конкретном случају, власник објекта новчано одговара за губитак животиње по подношењу приватне тужбе, затим прекршајно уз новчану казну до 7.000 евра уколико поменути услови нису испуњени односно дозволе нису добијене, а кривично уколико је дошло до убиства или мучења животиње из нехата, на примјер спајањем нездруживих животиња при чему је дошло до повреда или смрти животиње, у складу са чл. 205. ст. 3. Кривичног закона, због чега починитељ може одговарати затворском казном до 6 мјесеци.

Објекат у којем је пас био смјештен на службеним страницама наводи видео надзор путем којег власници преко мобилне апликације могу уживо провјерити шта њихов љубимац ради. За ову могућност власници су остали неоправдано ускраћени, а власници објекта нису сарађивали, што оправдано доводи до сумње у почињење кривичног дјела и прекршаја", пише у изјави Ирис Бан-Крошељ из Анималеxа.

(Индекс)

17

15

Путин раскида кључни нуклеарни споразум са САД

17

13

Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

17

08

Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

17

01

Невјероватан стампедо више хиљада делфина: Овако нешто се стварно ријетко виђа!

16

54

Захарова: Санкције - механизам системског притиска на Москву

