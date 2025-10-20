Рецепт дана: Паста Алфредо се толико лако спрема, а укус је божанствен, као из ресторана

20.10.2025
Ако тражите једноставан и укусан рецепт за кремасту пасту која осваја на први залогај, паста Алфредо је прави избор – спој богатог сира, путера и павлаке ствара неодољиву хармонију укуса која ће задовољити све љубитеље италијанске кухиње.
Састојци за пасту Алфредо:
350 г пасте по избору
1 шоља павлаке за кување
1/2 шоље путера
1 шоља ренданог пармезана
2 чена бијелог лука, ситно исјецкана
со и бибер по укусу
Економија
Италијанска паста ће се плаћати папрено
Припрема пасте Алфредо:
У великој шерпи, прокувајте добро посољену воду. Додајте пасту и кувајте осам минута. Оциједите пасту, али сачувајте мало воде од кувања.
У другој великој шерпи или дубљој тигању, отопите путер на средње јакој ватри. Додајте ситно исјецкани бијели лук и динстајте га око један минут док не постане благо златан и ароматичан.
Смањите температуру на средње ниску. У путер и бијели лук полако сипајте павлаку за кување. Пустите да се павлака загрије, али немојте да прокључа.
Регион
Са полица се повлачи позната тјестенина
Постепено додајте рендани пармезан у сос, мијешајући константно док се не отопи и сос постане глатка, кремаста текстура. По укусу додајте со и бибер.
Додајте кувану пасту директно у сос. Добро промјешајте да се паста равномјерно премаже сосом. Ако је сос прегуст, можете додати мало сачуване воде од кувања пасте да разриједите сос.
Послужите Алфредо пасту одмах, посипану ситно сјецканим першуном ако желите. По жељи можете додатно посути пармезаном.
Пријатно!
(Она.рс)
