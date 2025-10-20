Logo

Рецепт дана: Паста Алфредо се толико лако спрема, а укус је божанствен, као из ресторана

20.10.2025

07:41

Коментари:

0
Рецепт дана: Паста Алфредо се толико лако спрема, а укус је божанствен, као из ресторана

Ако тражите једноставан и укусан рецепт за кремасту пасту која осваја на први залогај, паста Алфредо је прави избор – спој богатог сира, путера и павлаке ствара неодољиву хармонију укуса која ће задовољити све љубитеље италијанске кухиње.

Састојци за пасту Алфредо:

350 г пасте по избору

1 шоља павлаке за кување

1/2 шоље путера

1 шоља ренданог пармезана

2 чена бијелог лука, ситно исјецкана

со и бибер по укусу

Паста

Економија

Италијанска паста ће се плаћати папрено

Припрема пасте Алфредо:

У великој шерпи, прокувајте добро посољену воду. Додајте пасту и кувајте осам минута. Оциједите пасту, али сачувајте мало воде од кувања.

У другој великој шерпи или дубљој тигању, отопите путер на средње јакој ватри. Додајте ситно исјецкани бијели лук и динстајте га око један минут док не постане благо златан и ароматичан.

Смањите температуру на средње ниску. У путер и бијели лук полако сипајте павлаку за кување. Пустите да се павлака загрије, али немојте да прокључа.

Tjestenina spageti

Регион

Са полица се повлачи позната тјестенина

Постепено додајте рендани пармезан у сос, мијешајући константно док се не отопи и сос постане глатка, кремаста текстура. По укусу додајте со и бибер.

Додајте кувану пасту директно у сос. Добро промјешајте да се паста равномјерно премаже сосом. Ако је сос прегуст, можете додати мало сачуване воде од кувања пасте да разриједите сос.

Послужите Алфредо пасту одмах, посипану ситно сјецканим першуном ако желите. По жељи можете додатно посути пармезаном.

Пријатно!

(Она.рс)

Подијели:

Тагови:

Рецепт

Recept dana

špagete

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рецепт дана: Медитеранска мусака, лаган оброк са само пет састојака

Савјети

Рецепт дана: Медитеранска мусака, лаган оброк са само пет састојака

1 д

0
Рецепт за пуњена јаја која освајају славску трпезу

Савјети

Рецепт за пуњена јаја која освајају славску трпезу

2 д

0
Слатки ужитак који подсјећа на баклаву

Савјети

Слатки ужитак који подсјећа на баклаву

4 д

0
Људи су се плашили овог поврћа и мислили да је отровно, али данас га сви имамо код куће

Занимљивости

Људи су се плашили овог поврћа и мислили да је отровно, али данас га сви имамо код куће

1 седм

0

Више из рубрике

Хороскоп за понедјељак 20. октобар доноси велике промјене за ове знакове

Занимљивости

Хороскоп за понедјељак 20. октобар доноси велике промјене за ове знакове

3 ч

0
Седмични хороскоп: 3 знака ће процвјетати са парама, за 2 стижу већи рачуни и трошкови

Занимљивости

Седмични хороскоп: 3 знака ће процвјетати са парама, за 2 стижу већи рачуни и трошкови

22 ч

0
Веома су осјетљиви на неслане шале: Хороскопски знакови које је најлакше увриједити

Занимљивости

Веома су осјетљиви на неслане шале: Хороскопски знакови које је најлакше увриједити

1 д

0
Зраче посебним шармом: Рођени у ова 3 хороскопска знака с годинама постају све љепши

Занимљивости

Зраче посебним шармом: Рођени у ова 3 хороскопска знака с годинама постају све љепши

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

У првом плану: Жељка Цвијановић

10

51

На Шар-планини пронађено тијело планинарке

10

44

Ово је нови генерални директор Поршеа

10

43

Калужа: Руководство Српске препознало на вријеме геополитичке промјене

10

41

Сандра има 27 година и цијепа дрва: Жели да се жени, тражи момка да кува и пере

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner