Хороскоп за понедјељак 20. октобар доноси велике промјене за ове знакове

Извор:

Информер

20.10.2025

07:11

Хороскоп за понедјељак 20. октобар доноси велике промјене за ове знакове
Фото: Unsplash

Још један узбудљив астролошки дан је пред нама. Ево шта очекује сваки хороскопски знак.

ОВАН

ЉУБАВ: Нестабилност изазвана вашом потребом за слободом и новим искуствима. ПОСАО: Имате разлога да очекујете позитивна дешавања, али тренутно сте приморани да чекате. ЗДРАВЉЕ: Нервоза.

БИК

ЉУБАВ: Већ неко вријеме пролазите кроз проблематичан период. Ни данас не можете очекивати позитивна дешавања. ПОСАО: Имаћете проблема са особама које раде за вас. ЗДРАВЉЕ: Промјенљиво.

БЛИЗАНЦИ

ЉУБАВ: Могући позитивни догађаји у вашем љубавном животу. Имаћете прилике да уживате у љубави. ПОСАО: Могуће је да ћете мијењати посао. Ово је свакако добар дан за тако нешто. ЗДРАВЉЕ: Побољшање.

РАК

ЉУБАВ: За вас ће се заинтересовати неко ко вам се никада није допадао. Околности ће вас гурнути према тој особи. ПОСАО: Благо позитивна тенденција, поготово ако се бавите умјетношћу. ЗДРАВЉЕ: Осјетљиво.

ЛАВ

ЉУБАВ: Иако ће вас пратити срећа, ваша очекивања ипак неће бити потпуно испуњена. ПОСАО: Могућ неочекивани добитак или подршка са виших инстанци, можда чак и од институција. ЗДРАВЉЕ: Солидно.

ДЈЕВИЦА

ЉУБАВ: Занимаће вас само особе које су успјешније од вас, због чега бисте могли да се заљубите у некога ко је недостижан. ПОСАО: Могуће је да ћете направити позитивне промјене. ЗДРАВЉЕ: Стабилно.

ВАГА

ЉУБАВ: Имаћете проблема у комуникацији с вољеном особом и могући су разни неспоразуми који кваре однос. ПОСАО: Проблеми у вези с пословним простором. ЗДРАВЉЕ: Нервозан стомак.

ШКОРПИЈА

ЉУБАВ: Упознаћете више занимљивих личности или пак неку младу, али врло образовану особу која ће вам се допасти. ПОСАО: Могућ је благи напредак због вашег великог залагања. ЗДРАВЉЕ: Добро.

СТРЕЛАЦ

ЉУБАВ: Могуће је да оживите неку љубав коју сте отписали. Више ћете гледати у прошлост него у будућност. ПОСАО: Проблеми у партнерском послу, али иначе врло продуктиван дан. ЗДРАВЉЕ: Добро.

ЈАРАЦ

ЉУБАВ: Жељећете да доживите љубав, али у исто вријеме нећете бити спремни да икоме отворите срце. ПОСАО: Имаћете финансијских проблема због застоја у токовима новца. ЗДРАВЉЕ: Проблем с бубрезима.

ВОДОЛИЈА

ЉУБАВ: Не треба да очекујете нарочито узбудљиве догађаје, али могућа је комуникација с неким ко вам се допада. ПОСАО: Стабилизација. Имаћете утисак да је атмосфера позитивна. ЗДРАВЉЕ: Променљиво.

РИБЕ

ЉУБАВ: Бићете оптерећени дешавањима из других сфера живота и нећете имати времена или енергије да се бавите љубавним животом. ПОСАО: Врло сте предузимљиви у овом периоду. ЗДРАВЉЕ: Врло добро.

(информер)

