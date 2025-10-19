Logo

Веома су осјетљиви на неслане шале: Хороскопски знакови које је најлакше увриједити

19.10.2025

10:25

Веома су осјетљиви на неслане шале: Хороскопски знакови које је најлакше увриједити

Неки људи све схватају лично, чак и кад то није била намјера.

Њихова осјетљивост често произлази из искрености и дубоких емоција, па им и најмања примједба може звучати попут критике.

Звијезде нам откривају да постоје знакови који се лако увриједе јер све проживљавају интензивно. Ево о којим је знаковима ријеч.

Рак

Људи рођени у знаку Рака изузетно су емотивни и осјетљиви на тон и начин комуникације. Кад осјете да их неко не цијени или критикује, повлаче се у себе и тешко заборављају неугодне ријечи. Иако то не показују увијек отворено, дубоко их погађа кад неко пређе њихове границе. Њихова емпатија често их тјера да превише размишљају о туђем мишљењу.

Рибе

Рибе све доживљавају кроз емоције и лако их погађа неправда, хладноћа или сарказам. Чак и ситна примједба може их потакнути на размишљање о властитој вриједности. Њихова маштовитост и дубока интуиција чине их изразито саосјећајнима, али и рањивима. Кад их неко повриједи, склоне су повући се у свој свијет и ћутањем се заштитити од боли. Њихова осјетљивост произлази из искрене жеље да буду вољене и прихваћене.

Дјевица

Дјевице често дјелују хладно и рационално, али изнутра су врло осјетљиве на критику. Будући да саме од себе очекују савршенство, сваку примједбу доживљавају као потврду властитих сумњи. И најмањи коментар може их подстакнути да преиспитују своје поступке и ријечи. Иако се труде остати прибране, лако их погоди кад неко не примијети њихов труд. Њихова потреба за признањем чини их рањивима, али и људима који увијек теже бољем, преноси Индекс.

