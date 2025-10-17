Logo

За ове знакове данас је посебно срећан дан

Фото: Pexels

Близанци, Дјевица, Шкорпија, Бик и Јарац су 5 хороскопских знакова који ће доживјети најбоље хороскопе 17. октобра 2025. Меркур у тригону са Сјеверним чвором ствара прилике које помажу да се ови астролошки знаци ставе у центар пажње у петак.

Постоји веза између предвиђања и онога што можете постићи. Та веза се појачава у петак када Меркур у тригону са Сјеверним чвором. У петак, ових пет хороскопских знакова доживљава најбоље хороскопе јер их енергија дана подстиче да замисле да их све околности воде ка том циљу.

ILU-ŠUMA120925

Свијет

Жена пронађена мртва у шуми

Ови знаци данас виде одлагање као заштиту. Негативна ријеч је интервенција. Када не добијете оно што желите, то је због тога што вас чека нешто боље касније. Видите незгоде као да универзум реагује у вашу корист, дозвољавајући судбини и предодређености да се међусобно уклапају.

1. Близанци – волите да помажете другима данас

Ваша владајућа планета, Меркур, тренутно веома активна и данас ће вам подићи расположење. Налази се у Шкорпији, откривајући тајни свијет манифестације, тако да можете користити свој ум да створите живот који желите да живите. Живот и насљеђе које желите да искусите почињу вашом каријером и професијом у којој се надате да ћете успјети.

Данас волите идеју да учините живот другима бољим; за вас је то оно што данашњи дан чини једним од најбољих хороскопских дана које можете имати цијеле недјеље.

2. Дјевица – суочићете се са грешкама и направити срећан крај

Ваш хороскопски знак ће доживјети најбољи хороскоп 17. октобра јер Сјеверни чвор тренутно ствара напетост темама везаним за вашу прошлост. Приморани сте да се суочите са грешкама и направите другачији крај. Нећете увијек добити дар ревизије од универзума, али са вашом владајућом планетом, Меркуром, у вашем сектору писања и комуникације, дан је стигао. Можете написати нову нарацију.

Александра Пријовић-03092025

Сцена

Како је Александра Пријовић одржала витку линију након порођаја

Данашња напетост вам помаже да замислите шта желите; јасно знате шта никада нећете поновити. Кроз ову сочиву и перспективу, данас постаје најбољи – најгоре је иза вас и више га се нећете сјећати.

3. Шкорпија – чист почетак за љубав

Меркур у вашем знаку помаже да схватите ствари о себи које сте раније превидјели. Меркур повезује ваш нижи ум са вашим вишим умом. Постоји потреба за затварањем које никада нисте добили, и вјероватно је повезано са нечим што се догодило у вашем романтичном животу.

Љепота Меркура је у томе што вам његова енергија омогућава да исцјељење учините личним. Свака мисао која избије на површину је прилика да опростите, а затим је отпустите. Данас неће бити лако, али ће бити почетак најбоље будућности коју можете створити – чист почетак за љубав.

грожђе

Здравље

Грожђе је здравије него што мислите: Ево зашто бисте га требали јести сваког дана

4. Бик – с неким сте блиски, најближи

Доживјећете пробој у партнерству или брачној вези. Особа којој се повјеравате и којој вјерујете сада је ваш пријатељ и то је једно од најискренијих пријатељстава које сте икада могли имати. Видјели сте једно друго у свом најгорем издању. Видјели сте једно друго у свом најбољем издању. Блиски сте као рођаци и то је посебан осјећај.

Понекад је потребна свађа у којој се двије особе са јаком вољом сударају да би се успоставила хијерархија њиховог односа, а то се може догодити данас. Међутим, оно што се открива је безвременска људска веза и лојалност. Почиње изједначавање и више нисте двије одвојене особе; ви сте један ум. И то искуство је оно што помаже да се створи најбољи хороскоп који можете доживјети цијелог мјесеца.

Пол Даниел Фрили

Сцена

Преминуо оснивач и гитариста бенда Kiss

5. Јарац – откривате нове сараднике

Ваш хороскопски знак ће доживјети најбољи хороскоп 17. октобра јер сте у могужности да створите договор који вам омогужава да урадите нешто што сте одувијек жељели, али не сами. Одувијек сте жељели да будете са неким са ким бисте могли да радите и стварате ствари. Данас можете открити да неко тражи некога попут вас да уради исто.

Кроз ћаскање ћете осјетити ко је заиста особа са којом можете сарађивати. То прави огромну разлику за вас и претвара данашњи дан у најбољи дан у недјељи.

